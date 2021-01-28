علامات تدل على الحمل

القاهرة - سمر حسين - هناك أعراض معروفة معتادة للحمل، وآخرى غير معروفة للجميع، وفقا لموقع «مايو كلينك الطبي»، من بينه هذه العلامات عدم حدوث الدورة الشهرية، فإذ مر أسبوع واحد أو أكثر ولم تبدأ دَورة الحيض المتوقَّعة فقد تكون علامة على الحامل، ومن الممكن أن تكون دَورة الحيض غير منتظمة، ومن علامات التي تدل على الحمل.

الغثيان والتقيؤ، أحد العلامات على الحمل بشهر واحد، والذي من الممكن أن يحدث في أوقات الليل أو النهار، رغم ذلك تعاني بعض النساء من الغثيان في مراحل أبكر من ذلك، فيما لا تعاني غيرهن من الغثيان على الإطلاق، على الرغم من أن السبب وراء الشعور بالغثيان أثناء الحمل غير معروف فإنه من المرجح أن يكون للتغييرات الهرمونية دورًا في ذلك.

الشعور المتكرر بالإرهاق، أحد أعراض الحمل المبكرة، حيث يتم الشعور المستمر بالإرهاق الشديد، وهو ناتج عن ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون؛ مما يؤدي إِلى شعورك بالنعاس.

علامات آخرى من الممكن أن تكون دليلا على الحمل

ألم في الثدي

من بينها الإحساس بألم في الثدي تورمه، حيث تتسبب التغييرات الهرمونية في مراحل الحمل الأولى إلى أن يكون ثدياكِ حساسين وموجَعين، ومن المرجح أن يقل هذا الإزعاج بعد مرور بضعة أسابيع يتأقلم خلالها الجسد مع التغييرات الهرمونية.

التبول بكثرة

أحد العلامات المبكرة للحمل، حيث يتسبب الحمل في زيادة كمية الدم في جسم المرأة، مما يؤدي إلى قيام الكلي بإفراز السوائل الزائدة، التي ينتهي بها المطاف في المثانة.

علامات غير معروفة تدل على الحمل

حدوث نزف الدم المهبلي (التبقيع)

حيث تدل كمية التبقيع الصغيرة في بعض الأوقات على بدء علامات الحمل، وعادةً ما تُعرف بنزف الدم الناتج عن الغرس، وعادةً ما يحدث عند التصاق البويضة المخصبة ببطانة الرحم بعد الحمل بنحو 10 إِلى 14 يومًا، يحدث نزف الدم الناتج عن الغرس قرابة وقت الدورة الشهرية، لكن لا يظهر لدى جميع النساء.

التقلصات والإمساك

حيث تعاني بعض السيدات من تشنجات خفيفة في الرحم في مراحل الحمل الأولي، وتسبب التغيرات الهرمونية في إبطاء الجهاز الهضمي؛ مما يؤدي إِلى الإمساك.

علامات الحمل من العين

جفاف العين

ويحدث ذلك نتيجة أن الغدد المرطبة التي تبطن حواف الجفون العليا والسفلية تفرز زيوتا أقل من الطبيعي بسبب انخفاض هرمونات "الأندروجينات" في أثناء الحمل، وإذا شعرتِ بالانزعاج من هذا العرض يمكنكِ استشارة طبيبكِ حول استخدام القطرات البديلة للدموع الطبيعية لترطيب العين.

عدم وضوح الرؤية

الرؤية المشوشة من علامات الحمل والسبب في ذلك هو أن هرمونات الحمل تغير من انعكاس الضوء بعينيكِ بسبب احتباس السوائل في الجسم، الذي يؤدي إلى زيادة سمك القرنية وتغيير السطح الأمامي للعين، ما يسبب عدم رؤية الأشياء بوضوح.

زيادة الحساسية للضوء

تعاني بعض النساء الحوامل من الصداع النصفي في الثلث الأول من الحمل، الحساسية تجاه الضوء، لذلك قد لا تستطيعين الخروج في الشمس في أشهر الحمل الأولى.

يُنصح بارتداء النظارات الشمسية عند الخروج، وخفض أضواء الغرفة لتقليل حدة الصداع النصفي، كذلك يمكنكِ تناول المسكنات المسموح بتناولها في أثناء الحمل بعد استشارة الطبيب.