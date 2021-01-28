لماذا تعتبر المسحة الشرجية لكورونا أدق من مسحة الأنف؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضح خبراء صينيون، أن هناك طرق اخرى اكثر دقة في الحصول على مسحة اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، وتعد المسحة الأكثر دقة هى المسحة الشرجية من مسحة الأنف، في تحديد الإصابة لدى المرضى كوفيد-19، وتزيد من فرص اكتشاف الإصابة.

أوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، مسحات كورونا يمكن أن تأخذ عن طريق الأنف أو الحلق للوصول إلى جزئيات الفيروس من كورونا الموجودة في افرازات المريض.

وتابع اثناء حديثه لـ «هُن»، أن مستقبلات الإصابة بفيروس كورونا تتواجد في الجهاز التنفسي بالإضافة إلى الجهاز الهضمي.

الوقت الذى تستغرقة اجراء مسحة الشرج

وأكد «عز العرب»، أن إجراء المسحة يستغرق 10 ثوان مثل مسحة الأنف، وتصل حساسية مسحة الأنف 65%، مضيفا اننا في انتظار مزيد من النتائج للمسحات الشرجية لإثبات مدى امكانية استخدامها في مصر فهى حتى الأن غير مستخدمة.

وكانت بدأت بكين استخدام المسحات الشرجية لفحص سكانها بحثًا عن فيروس كورونا، ويقول الخبراء إن تلك المسحات هي أكثر دقة وتزيد من فرص اكتشاف الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويتم الحصول على عينات الاختبار بإدخال المسحة حوالي 2 إلى 3 سنتيمترات في المستقيم وتدويرها عدة مرات، بعد الانتهاء من الحركة مرتين ، تتم إزالة المسحة قبل وضعها بشكل آمن داخل حاوية العينة، ويقال إن الإجراء بأكمله يستغرق حوالي 10 ثوانٍ.