القاهرة - سمر حسين - تبحث كل أم في مراحل الطفل الأولى على التغذية السليمة التي تساعده على النمو بشكل صحيح، وتحتار الأمهات ماذا يجب أن يتناول الطفل؟، وما هي الكمية المناسبة؟، حتى يأخذ الطفل القيمة الغذائية من مختلف الوجبات التي يتناولها.

وفي رحلة البحث تبدأ تساؤلات الأمهات عن الوجبات والعناصر الغذائية المفيدة للطفل في المراحل الأولى له، قدم لكِ موقع «healthy children»، وجبات هامة لطفلك في شهوره الأولى التي تقلل خطر إصابتهم بالأمراض والتطور الصحي السريع، خلال مراحل عمر الطفل الأولى، التي يسهل عليه تناولها.

ما هي الوجبات الهامة للطفل في شهوره الأولى؟

لكل مرحلة عمرية نظام معين في تناول الأطعمة، تتناسب مع عمر الطفل، والتي تتنوع لتشجيعه عليها:

من عمر 6 أشهر

تقديم الأطعمة المهروسة بشكل جيد.

عمر 8 أشهر

تقديم الأطعمة المقطعة التي تؤكل باليد، لتشجيع الطفل في الاعتماد على نفسه، منها الخضروات والفواكه والمكرونة المسلوقة.

عمر 12 شهرا

البروتينات، صفار البيض دون بياض، من 5-6 وجبات بالإضافة إلى الرضاعة.

جدول تغذية الطفل بعد العام الأول

عمر سنة

حليب قليل الدسم، الجبن، الزبادي.

عامين وما بعدها

اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان، الخضروات والفواكه، الحبوب والنشويات، الخبز.

أكلات تسمن الطفل بعد سنة

ومن الأطعمة التي تزيد الوزن عند الرضع، وتعتبر من الوجبات الهامة للطفل في شهوره الأولى.

حليب الأم

يوصى بإرضاع الطفل رضاعة طبيعية خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة.

يعد هذا هو الغذاء المغذي، وسهل الهضم ومتوازن وصحي تماما، والذي يبني المناعة مدى الحياة، كما أنه يعزز الرابطة بين الأم والطفل.

إذا كان طفلك نشيطًا، ويبدو بصحة جيدة، وخاليا من الحساسية، ويتبرز من 4-6 مرات يوميا، ويبلل من 6-8 حفاضات، فهذا يشير إلى أنه يتناول كمية كافية من حليب الأم.

يمكنك التأكد من أن نمو الطفل صحي، بعد بلوغ الطفل 6 أشهر من العمر.

الموز

يحتوى الموز على البوتاسيوم وفيتامين C وB6 والكربوهيدرات، كما أنها تتمتع بالسعرات الحرارية، وهي المصدر المثالي لزيادة الوزن عند الأطفال.

يُمزج الموز أو يُقدم كعصير، ويمكن هرسه على البخار وإطعامه للأطفال.

البطاطا الحلوة

يسهل هرس البطاطا وتقديمها للأطفال، فهي من الأطعمة الصحية وسهلة الهضم، كما أنها غنية بفيتامين A وC وB6، والنحاس والفوسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم، وهي أفضل الفيتامينات للأطفال لزيادة الوزن.

البقول

تحتوى البقول على البروتينات والماغنسيوم والكالسيوم والحديد والألياف والبوتاسيوم، بعد بلوغ الطفل سن 6 أشهر، يمكن تقديمها له، وهو أحد المشروبات التي تعمل على زيادة الوزن.

البيض

يحتوى البيض على الدهون المشبعة، والبروتينات الفيتامينات والمعادن، ويمكن أن يتناوله الأطفال بعد إتمام 12 شهرا.

الفواكه والبذور المجففة

يعتبر اللوز والفستق والجوز والمشمش والكاجو والزبيب والبذور مثل السمسم واليقطين والكتان وغيرها، توفر أفضل الفيتامينات للأطفال لزيادة الوزن، يمكن إضافتها إلى الطعام بعدة طرق مثيرة للاهتمام.

ويمكن إضافتها إلى الحليب أو رشها أعلى الحبوب، أو ببساطة قدمي حفنة من المكسرات والبذور لتناولها مباشرةً.

زبدة الفول السوداني أو حليب اللوز هي خيارات لذيذة لاكتساب الصحة والوزن.

الأفوكادو

يعد مصدر غني بفيتامين B6 ، E ، C ، K، نحاس الفوليك، والألياف الغذائية، وحمض البانتوثنيك، وأيضا بها نسبة عالية من الدهون.

الدجاج

تساعد الطفل على بناء كتلة العضلات وزيادة الوزن، ويمكن تقديمه للطفل بطرقه المختلفة مثل الكاري.

نصائح الأكل الصحي للأطفال:

- الابتعاد عن التعجل وقت إعداد الوجبات.

- لا تجبري الأطفال على تناول الطعام.

- مراعاة حساسية الطفل تجاه بعض الأطعمة، لذلك يجب طلب مساعدة طبية فورية.

- تجنب الإفراط أو الامتناع عن تناول الطعام.

- تقديم وجبات منزلية الصنع للأطفال.

- تمسكي بالخيارات الصحية مثل الفواكه، بدلا من الوجبات السريعة أو غير الصحية.