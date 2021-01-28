طريقة عمل عصير برتقال بالجزر.. غني فيتامين سي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البرتقال والجزر من الثمرات التي يمكن منها عمل عصير رائع في الشتاء، ملئ بفيتامين سي، وهام للحماية من البرد والفيروسات، يقدم لك موقع «هن»، طريقة عمل عصير برتقال بالجزر بطريقة سهلة في البيت، ليكون عصيرا صحيا.

المقادير

ربع كيلو جزر.

ربع كيلو برتقال.

زيت زيتون.

مياه للسلق.

عسل أبيض.

جنزبيل.

طريقة عمل عصير برتقال بالجزر

- تقطع الجزرة وتسلق في كوب ماء ثم تترك تبرد.

- يستخدم ماء الجزر مع الجزر، ويضرب في الخلاط مع عصير برتقالة.

- تضاف معلقة صغيرة زيت زيتون حتى يمتص الفائدة بالجزر.

- يحلى العصير بالعسل الأبيض، ويضاف جنزبيل مبشور طازة لزيادة الفائدة.

- يفضل شرب العصير بدون ما يصفى، حتى لا نضيع فائدة الألياف.