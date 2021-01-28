تُحضر بسهولة.. طريقة عمل كيك قدرة قادر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كيك قدرة قادر، من خلال برنامجها «اتفضلوا معانا»، على قناة «CBC سفرة»؛ إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل كيك قدرة قادر

للكراميل

- ثلاثة أرباع كوب سكر.

- ماء.

للكريم كراميل

- 2 بيض.

- 2 كوب ماء.

- 2 كوب لبن بودرة.

- 1 ملعقة صغيرة فانيلا.

- 1 ملعقة صغيرة خل أحمر.

- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

للكيك

- 1 كوب سكر.

- نصف كوب زيت نباتي.

- 2 بيضة.

- 2 ملعقة صغيرة فانيليا.

- 1 ملعقة صغيرة بشر ليمون.

- 1 وربع كوب دقيق.

- ثلاثة أرباع كوب لبن.

- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- 2 ملعقة كبيرة كاكاو.

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر

للكراميل

- يضاف القليل من الماء ويقلب كل الخليط على النار.

- يوضع الخليط فى صينية الكيك.

للكريم كراميل

- يخلط السكر والبيض.

- تضاف الفانيليا والخل وعصير الليمون واللبن البودرة وكوب ماء، ويقلب كل الخليط.

- يضاف باقى كمية الماء، ويقلب كل الخليط.

- يوضع الخليط في الصينية.

للكيك

- يخلط الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو.

- يخلط الزيت واللبن والفانيليا والبيض والسكر وبشر الليمون.

- يضاف خليط الدقيق لخليط اللبن، ويقلبا معا.

- يضاف خليط الكيك في الصينية.

- توضع بالفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

- توضع في الثلاجة لمدة ليلة واحدة.

- تقلب وتقدم.