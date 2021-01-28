مخرجة برنامج «طريق السلامة».. معلومات عن زوجة الفنان ياسر فرج بعد وفاتها بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفت اليوم زوجة الفنان ياسر فرج، بعد تدهور حالتها الصحية، وكانت آخر كلماته عنها قبل وفاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في أثناء تواجدها بالعناية المركزة: «طول عمري وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة، وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي».

وتابع «فرج» في رسالته: «النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة.. عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة.. ومفيش حاجة كبيرة على ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير».

كتب عبر صفحته: «انا لله وانا اليه راجعون صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرا».

معلومات عن زوجة الفنان ياسر فرج

وكانت زوجة الفنان ياسر فرج، الأستاذة ميادة عثمان، مخرجة برنامج «طريق السلامة»، على الراديو، موجه البرنامج العام، الذى يرصد حالة المرور في المناطق المختلفة.

وكان آخر ما كتب عنها بعد وفاتها، من قبل اللواء أيمن الضبع، خبير استشارات هندسة الطرق والمرور، ومقدم برنامج «طريق السلامة»، عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال أيمن الضبع: «أنعى بمزيد من الحزن والألم مخرجة برنامج طريق السلامة الاستاذه مياده عثمان، وأشهد الله أنها كانت إنسانه رائعة مخلصة معطائه، عانت كثيرا في صراعها مع المرض اللعين، وكانت من الصابرين، اسألكم الدعاء لها، فطالما بذلت الكثير بإخلاص من أجل سلامتكم في برنامج طريق السلامة.. خالص التعازي لأسرتها وأصدقائها وزملائها وإنا لله وإنا إليه راجعون».