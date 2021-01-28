طريقة عمل السجق.. اسكندراني وبلدي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد السجق من الأكلات المفضلة للكثير، خاصة الأطفال والشباب الذين يفضلون الوجبات السريعة.

حضريه في منزلك بطرق مميزة وسريعة وبدون مجهود.

السجق بدبس الرمان

حضري لأسرتك السجق بدبس الرمان في المنزل بدلا من المطاعم.

مقادير السجق بدبس الرمان

سجق شرقي.

بصل مقطع.

ثوم مفروم.

دقيق.

كزبرة.

نشا.

مرقة دجاج.

دبس رمان.

فلفل أسود.

3 بيضات.

ملح.

لبن.

طريقة تحضير السجق بدبس الرمان

- يشوح السجق في طاسة على النار.

- في وعاء عميق اخلطي الدقيق والملح والبيض واللبن.

- ضعي الخليط في طاسة على النار، ثم السجق، ثم ادخلي السجق الفرن.

- شوحي البصل مع الملح والفلفل.

- ضيفي الثوم، ثم المرقة والنشا ودبس الرمان وكزبرة، وقلبيه جيدا.

- ارفعي السجق من على النار، ثم ضعيه بالفرن مرة أخرى ويقدم ساخنا.

السجق البلدي

- حضري السجق البلدي بالطريقة التقليدية في منزلك.

مقادير السجق البلدي

سجق بلدي.

بصل.

ثوم.

فلفل ألوان.

بهارات.

سماق.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل السجق البلدي

- في طاسة على النار شوحي البصل مع الزيت، ثم ضيفي الثوم، ويشوح قليلا.

- ضيفي الفلفل الألوان، ثم السجق، ومن ثم ضيفي البهارات والسماق وملح وفلفل ويقلب.

السجق الاسكندراني

واحد من أنواع السجق الشهيرة التي اشتهرت بها ربات المنازل والمحلات الاسكندرانية.

مقادير السجق الإسكندراني

نصف كيلو سجق شرقي.

طماطم.

فلفل ألوان.

بصل.

ثوم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

زيت.

طريقة تحضير السجق الإسكندراني

- على النار شوحي البصل مع الزيت، حتى يصبح باللون الذهبي.

- ضيفي الثوم مع البصل، ثم الفلفل الألوان الشرائح.

- ضيفي الطماطم ثم السجق والبهارات، والملح والفلفل حتى ينضج.