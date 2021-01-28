8 حقائق مفاجئة لا تعرفها عن جسدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحتوى جسم الإنسان على الكثير من الأسرار والمعلومات والحقائق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لذا يوضح موقعا "bestlifeonline" و"readersdigest"، أبرز الحقائق المفاجئة التي لا تعرفها عن جسدك.

1- براعم التذوق تضعف مع تقدم العمر:

مثلما يميل السمع والبصر إلى النضوب مع مرور السنين، فإن حاسة التذوق لديك تفعل الشيء نفسه، وذلك لأن مع تقدمك في العمر، تتجدد براعم التذوق لديك بشكل أبطأ، وتعاني النساء عمومًا من انخفاض في حساسية الذوق بداية من الخمسينيات من العمر، بينما لا يعاني الرجال من ذلك حتى الستينيات.

2- الضجيج الذي تصدره معدتك عندما تشعر بالجوع هو "borborygmus".

في المرة التي تكون فيها في اجتماع أو تجري محادثة هادئة وتصدر معدتك صوت محرج، يمكنك إلقاء اللوم على borborygmus ، ووفقًا للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي، هذا هو المصطلح التقني لصوت الغرغرة الذي ينتج عن تحرك السوائل والغاز في الأمعاء.

3- رائحة الشخص العجوز:

هناك أيضًا رائحة مميزة للشخص في منتصف العمر ولمرحلة الشباب، ووفقًا لدراسة حديثة، وجد البحث أن كبار السن يتمتعون برائحة أقل حدة وأكثر متعة وجمالا من رائحة الأشخاص في منتصف العمر والشباب.

4- تحتوي قدمك على ربع عظامك:

تحتوي القدم البشرية على 52 عظمة (26 لكل قدم)، هذا ما يقرب من ربع جميع العظام في جسمك كله، ويحتوي كل منها أيضًا على 33 مفصلاً وأكثر من 100 عضلة وأوتار وأربطة.

5- يسبب الحجاب الحاجز ألما عند الجري:

يتم شد الحجاب الحاجز أثناء الجري، ما قد يتسبب في ذلك الألم الحاد والطعن عند الحافة السفلية للقفص الصدري، وعادة ما يكون ذلك في الجانب الأيمن من جسمك.

6- أصغر عظمة في جسمك موجودة في أذنك:

لا توجد عظمة محددة في جسمك أصغر (أو أخف) من عظم الركاب، وهي عظمة في الأذن الوسطى، مغطاة بغشاء يقيس اهتزازات الصوت.

7- أسنانك تتغير مع تقدم العمر:

يحدث فقدان العظام خلف اللثة الذي يحدث مع التقدم في السن، لذا إذا فقدت ما يكفي من العظام والتي يمكن أن تتفاقم بسبب عوامل مثل التدخين أو أمراض اللثة، يمكن أن تتغير أسنانك.

8- يؤثر وضع جسمك على ذاكرتك:

الجلوس على المكتب أمام جهاز الكمبيوتر، هذه الوضعية السيئة لا تسبب لك فقط آلامًا في الظهر، فقد وجدت مقالة نشرت عام 2012 في مجلة Biofeedback أن الجلوس والنظر إلى أسفل يسهل تذكر الذكريات السلبية، بينما الجلوس في وضع مستقيم والنظر إلى الأعلى يجعل من السهل تذكر الذكريات الإيجابية والقوية.