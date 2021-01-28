الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صيانة

طالب قراء يسكنون في الشارقة بصيانة الطريق المحاذي لمنطقة الفنادق، والموصّل لميناء الخان، نظراً إلى تهالك أجزاء منه بسبب مرور الشاحنات الثقيلة.

طرق

اشتكى مواطنون يسكنون بمنطقة القراين في الشارقة عدم تعبيد الطرق الترابية الداخلية التي تصلهم لبيوتهم، مطالبين الجهات المعنية بحلّ المشكلة التي تتسبّب في صعوبة الوصول إلى منازلهم شتاء، وإثارة الغبار صيفاً.

مخالفات

لاحظ سائقون قيام أشخاص على الإشارات الضوئية بفتح أبواب مركباتهم ورمي النفايات منها أو البصق في الشارع، مطالبين بتفعيل الكاميرات المثبتة على الإشارات لرصد هذه السلوكيات ومخالفة أصحابها.

أسعار

لاحظ متسوقون تكرار أحد منافذ البيع الكبرى عدم مراجعة ملصقات الأسعار للمنتجات المعروضة على أرفف البيع، إذ يكتشف المتسوق بعد الشراء أنه اشترى المنتج بسعر أعلى من المدون على الأرفف، بسبب خطأ في توزيع الملصقات السعرية.

حافلات

لاحظ قراء في مدينة العين اكتظاظ حافلات الطرق الداخلية بالكثير من الركاب، لدرجة عدم وجود أي مساحة للتباعد بين الأشخاص، إلى جانب الجلوس في مقاعد مثبت عليها إشارة المنع من الاستخدام.

حلاقون

لاحظ قراء في العديد من المناطق تعمّد بعض محال الحلاقة الرجالية إخفاء ورقة أسعار خدماتها، على الرغم من توحيد السعر من جانب البلدية، التي تشترط أيضاً وضع الملصق في مكان واضح أمام الزبائن.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

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