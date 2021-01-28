الامارات | رحيل الكاتب المسرحي السويدي لارس نورين

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الكاتب المسرحي السويدي لارس نورين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيّب الموت الكاتب المسرحي السويدي البارز لارس نورين، عن 76 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت ناشرة أعماله.

وقالت ناشرة نورين في دار «ألبير بونييه» إن أهمية الراحل «كمؤلف وكاتب مسرحي يستحيل اختصارها ببضع جمل، لكنه كان واحداً من أعظم (الكتّاب المسرحيين) في هذا العصر».

وكانت شهرة نورين تمتد إلى خارج السويد، وغالباً ما يوضع في مصاف العمالقة كأوغست ستريندبرغ (1849-1912) وإنغمار برغمان (1918-2007)، وعُرف في بداياته بالشعر في ستينات القرن الماضي، قبل أن يركّز على المسرح في نهاية السبعينات، تأليفاً وإخراجاً.

وتولى نورين إدارة المسرح الوطني السويدي خلفاً لبرغمان، وكتب مسرحيات صعبة وقاسية عالج فيها موضوع العنف الجسدي والاجتماعي.

وأثارت مسرحيته «7:3» ضجة في نهاية التسعينات؛ إذ استعان فيها بسجناء خطرين يمضون عقوبات طويلة بالسجن، بينهم اثنان من النازيين الجدد.

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