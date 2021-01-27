يدافع عن حقوقها.. المرأة في حياة محمد المؤمن بعد ارتداده عن الإسلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المرتد عن الإسلام بأنه «أعمى البصر والبصيرة يرتكب خيانة عظمى، ويجب مناقشته بالحجة والبرهان، وإلا أصبح خطرا كبيرا على المجتمع»، وهو ما ذهب إليه المذيع الكويتي محمد المؤمن؛ إذ قرر أن يرتد عن الإسلام، وظهر في فيديو بكل صلابة متحدثا عن تحوله إلى «الحق»، وهو مرتديا صليب، وبدأ كلامه بـ«باسم الأب والابن وروح القدس.. نحن أبناء عيسى ابن مريم»، مضيفا: «تصلّبت.. عرفت ما هو الرب.. فهمت الحياة وعشت»، مؤكدا أنه سيتوعد كل من يلاحقه أو يهدده.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن محمد المؤمن وعلاقته بالمرأة.

من هو محمد المؤمن؟

- مهتم بشكل خاص بقضايا المرأة، ومدافعا قويا عنها.

- العادات والتقاليد الكويتية للأسرة واحدة من أساسيات تقديمه الإعلامي.

- مهتم بالقضايا الاجتماعية.

- من أبرز الموضوعات التي أعطت له شعبية كبيرة، حديثه عن قوانين المرأة في الكويت وحقوقها.

- تحدث «المؤمن» كذلك عن تدخل الرجال في مجالات المرأة، مثل التجميل.

- طلب أحد أصدقائه من متابعينه عبر «تويتر» الكف عن الحكم عليه فهو مبتلى: «إنسان لديه عائلة تستحق الاحترام والتقدير».

- ترك محمد المؤمن الكويت قبل فترة وجيزة من ارتداده عن الإسلام.

- يعمل في التقديم الإذاعي بالكويت منذ 15 سنة، كما عمل في قناة الراي.

- يتسم محمد المؤمن بالجرأة والفصاحة وسلامة اللغة وتعبيرات الجسد.

- هو حفيد حمد المؤمن، مؤسس الإذاعة الكويتية.

- عمل محمد المؤمن لدى قناة «ATV، والراي»، ومن أشهر برامجه «نقطة خلاف».