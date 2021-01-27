8 معلومات عن الممثلة مروة محمد بعد تحولها إلى فتاة مشردة بالشوارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشردة في الشوارع، هكذا وصل الحال بالممثلة مروة محمد، التي ظهرت في دور كومبارس بمسلسل «الحاج متولي»، رغم مشاركتها في بعض الأعمال الدرامية.

وانتشرت صورة الممثلة مروة محمد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تحولت إلى حديث البعض، بسبب صورتها التي ظهرت فيها جالسه بإحدى الشوارع.

معلومات عن الممثلة مروة محمد

يستعرض «هُن»، أبرز المعلومات عن الممثلة مروة محمد، بعد أن تحولت إلى فتاة مشردة بالشارع.

1- شاركت في بعض الأعمال الدرامية كومبارس.

2- تبلغ من العمر 40 عاما.

3- ولدت بقرية نكلا العنب، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

4- تعاني من خلل نفسي منذ عدة سنوات، عقب رحيل والديها.

5- شردت بشكل مفاجىء، وفضلت الجلوس في الشوارع.

6- انعزلت فجأة وفضلت الجلوس على الأرصفة.

7- ظروف شقيقها البسيطة منعته من علاجها نفسيا بإحدى المصحات.

8- كانت آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها عائلة الحاج متولي، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وفادية عبدالغني، وغادة عبدالرازق، ورانيا يوسف.