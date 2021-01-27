خسر البطولة يوم عيد ميلاده.. والدة أحمد الأحمر: «أبوه كان عاوزه يلعب كرة قدم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاز المنتخب الدنماركي لكرة اليد على نظيره المصري، بعد الوصول لضربات الجزاء، على صالة ستاد القاهرة الدولي، بحضور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وعادة ما يبرز اسم أحمد الأحمر، لاعب الزمالك، والمنتخب الوطني لكرة اليد بالمباريات، ليس فقط لأنه الأكثر صيدا للبطولات، ولكن بسبب إضاعته اليوم لإحدى الضربات التي كادت أن تكون سببا في حسم اللقاء.

واليوم يودع «الأحمر» البطولة، في يوم ميلاده؛ إذ أنه من مواليد 27 يناير عام 1984.

وأحمد الأحمر أحد أساطير أبناء الزمالك، وابن واحد من أهم لاعبي كرة اليد بالفارس الأبيض أيضا، الذي استمر بلعب كرة اليد على عكس رغبة والده؛ إذ نصحه بلعب كرة القدم، خاصة أنه كان بالفعل يمارسها.

والدة أحمد الأحمر تتحدث عنه

كانت السيدة فاتن، والدة اللاعب أحمد الأحمر، تحدثت من قبل لـ«هن» عن نجلها، مؤكدة أنها اصطحبته لنادي الزمالك، وهو في عمر الأسبوع، لتشجيع والده مصطفى الأحمر.

وأوضحت الأم: «احمد استمر يلعب كرة يد وقدم، حتى وصل للمرحلة الإعدادية، وكان والده يرغب استمراره في كرة القدم، إلا أن أحمد هوى كرة اليد»، مؤكدة: «وقفت مع رغبة ابني وشجعته إنه يكمل في كرة اليد».

هادي ومش بيكلم حد

أما عن طقوس واستعدادات الكابتن أحمد الأحمر للمُباريات الهامة، أكدت الأم أنه لا يفضل الحديث كثيرا، ويبقى وحده لفترات طويلة، من أجل التركيز، قائلة: «بيطلب مني ادعيله وبس، وهو هادي وعنده ثبات انفعالي كبير».

واحتفل اللاعب اليوم بعيد ميلاده الـ37، بالتزامن مع إقصاء الفراعنة من دور الثمانية في كأس العالم لكرة اليد 2021.

من هو أحمد الأحمر؟

- من مواليد 27 يناير عام 1984.

- ظهرت موهبته وحبه للرياضة وكرة اليد منذ مرحلة الصغر، فبدأ اهتمامه بالرياضة في عامه السابع.

- استقر على لعب كرة اليد في سن التاسعة عشر.

- بدأ مشواره الرياضي رسميا في نادي الزمالك عام 2004، خلال مشاركته في بطولة كأس مصر، ومن ثم انضم لصفوفه بدوري كرة اليد في 2005.

- حصد العديد من البطولات والجوائز مع النادي خلال مسيرته، بخلاف احترافه في الخارج.