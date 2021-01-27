لتجنب زيادة الوزن.. 3 وصفات لـ«الدايت» في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يساعد فصل الشتاء في فتح الشهية لدى معظم الناس، وبالتالي يؤدي ذلك لزيادة الوزن، بسبب تناول الأطعمة الدسمة، وتقدم «هن» بعض الأكلات الدايت التي تساعد على إنقاص الوزن، والاستمتاع بها كالآتي:

مقادير دجاج وخضار مشوي

- 2 صدور دجاج.

- 2 ثمرة فلفل أحمر.

- 2 ثمرة كوسة.

- 2 ثمرة باذنجان.

- 3 حبة طماطم.

- بصل.

- ملح.

- فلفل.

- كمون.

- زيت.

طريقة تحضير دجاج وخضار مشوي

- تقطع الخضراوات الطازجة حلقات.

- تتبل صدور الدجاج بملح وفلفل وكمون.

- توضع في طاسة بها زيت حتى تشوى.

- توضع الخضروات في الطاسة لتشوى مع تتبيلها بملح وفلفل.

- تقدم الصدور مع الخضراوات ساخنة.

فتة شاورما

مقادير فتة شاورما دايت

- 2 كوب أرز بسمتي.

- زعفران.

- ربع ملعقة كمون.

- ربع ملعقة كزبرة.

- ربع ملعقة حبهان مطحون.

- ربع ملعقة زنجبيل مطحون.

- ربع ملعقة بابريكا.

- ربع ملعقة ملح.

- ربع ملعقة بودرة بصل.

الدريسينج

- زبادي لايت.

- مكسرات نيّة.

- ثوم.

- 2 ملعقة كبيرة خل.

- رشة ملح.

طريقة تحضير فتة شاورما دايت

الأرز

- ننقع الزعفران في نصف كوب مياه، ثم نضيفه للعلبة.

- نضيف المياه، حسب الحاجة، إلى الحلة ونغلقها.

اللحم

- نصف كيلو من اللحمة المقطعة شرائح صغيرة.

- نضيف جميع التوابل إلى اللحم، وتترك لساعة أو اثنتين لتأخذ الطعم.

- في طاسة ساخنة وبدون أي زيت نضيف اللحم المتبل ليُصدم بالحرارة.

- تقلب اللحم في الطاسة حتى تنضج بشكل متساو.

- في طاسة ثالثة: يشوح الثوم في الزيت والمياه.

التقديم

- يضاف الخبز المحمص في طبق التقديم أولا، وتتبعه رشة من الماء والثوم والسمن.

- ثم يضاف الأرز إلى الطبق ويوزع جيدا.

- وأخيرًا نضيف اللحم ونزين بالمكسرات.​

مقادير المكرونة بالبشاميل الدايت

مكرونة

- البشاميل.

- 2 كوب مرقة.

- 2 معلقة كبيرة دقيق.

- ملح وفلفل.

- جوزة الطيب.

- 4 ملاعق كبيرة لبن بودرة لايت.

الزينة

- جبنة بارميزان.

- ريحان طازج.

- عين جمل مجروش.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل الدايت

- ضعي لكل كوب مرقة باردة معلقة كبيرة دقيق، ومعلقتين كبار لبن بدرة خالي الدسم، ونقلب جيدا، ثم ضعيه على النار، ونضع الملح والفلفل وقليل من جوزة الطيب، مع رشة جبنة رومي أو بارميزان مبشورة.

-قلبي حتى تحصلي على قوام ثقيل، وممكن تخفيفه بإضافة لبن أو نثقلة بإضافة ملعقة أو أتنين دقيق، ولكن نحظر تذويب الدقيق في المرقة، وهي ساخنة فتسبب تكتلات.

- يفضل إذابة الدقيق الإضافي في نصف كوب ماء أو لبن بارد قبل المزج.

- ضعي البشاميل على المكرونة وتقدم ساخنة.