الامارات | بالفيديو والصور: #اجمل شتاء في العالم.. حديقة شيص..رحلة ساحرة بين الجبال

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور: #اجمل شتاء في العالم.. حديقة شيص..رحلة ساحرة بين الجبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن منطقة شيص مجموعة من الوجهات الترفيهية الرائعة، وهي جزء من مدينة خورفكان، التابعة لإمارة الشارقة. وتتميز المنطقة بمعالمها الطبيعية الخلابة، التي تستقطب القاطنين في الدولة، والسياح من حول العالم.

تم افتتاح حديقة شيص في أكتوبر من العام الماضي، وتم تطوير الحديقة لتضم أفضل المرافق والخدمات. وتتميز الحديقة بالمعالم الطبيعية المحيطة بها، إذ تقع بين أحضان الجبال الشاهقة حيث الهواء العليل والنقي، وعليه فهي فرصة رائعة للزوار، لاكتشاف أجواء المناطق الجبلية والاستمتاع بها.

وتمتد الحديقة على مساحة 11.362 متراً مربعاً، وتضم شلالاً اصطناعياً بارتفاع 25 متراً، يصب داخل البحيرة المحاطة بمسارات حجرية، وتشكيلات من الجلسات الحجرية، كما تضم الحديقة مرافق خدمية عالية الجودة، مثل: ممشى جبلي، ومنصة مشاهدة رئيسة، ومنطقة مخصصة للشواء، ومسار للمشي، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال. وتم تصميم جلسات عائلية رائعة تتوسط المناظر الطبيعية، تشمل 32 جلسة مظللة، حيث يمكن تناول الطعام والاسترخاء وسط الأجواء الساحرة، إضافة إلى مسرح خارجي يتسع لنحو 70 شخصاً.

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