بالصفع على الوجه والفطير والمكرونة.. إليك أغرب 10 أنواع مساج في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر في الآونة الأخيرة العديد من أنواع جلسات المساج الغريبة، ورغم أن مفهوم المساج واحد في العالم كله، إلا أن هناك أنواع غريبة ومختلفة في العالم نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "mapleholistics".

- مساج الثعابين

في الفلبين، تقدم حديقة حيوانات في مدينة سيبو خدمة غريبة لزوارها وهي جلسة مساج باستخدام الثعابين لمدة 15 دقيقة، حيث تضغط الثعابين على الجسم لإعادة النشاط والحيوية إليه مرة أخرى.

- مساج الفطائر

استخدام الفطائر الطازجة والساخنة مباشرة على الجلد، حيث يقول ممارسو المساج ‘ن هذا يساعد في مكافحة آثار التعب وإزالة السموم من الجلد، ويحسن الدورة الدموية ويحافظ على حرارة الجسم المناسبة.

- مساج بالسكين

هذه الطريقة القديمة في الأصل من الصين تحظى بشعبية حتى اليوم في شمال تايوان، حيث يعتقد الأشخاص هناك أن النقر بطرف السكين هو شكل من أشكال المساج لعلاج العديد من الأمراض وإزالة الطاقة السلبية من الجسم، إذ يتم لف الشخص بقطعة قماش لتغطية الجسم والمساعدة في منع أي انزلاقات قد تسبب الإصابة، ويتم فرك السكين بالأدوية بحيث يكون آمنًا.

- مساج الفيل

يعتبر من أشهر الطرق المستخدمة في تايلاند، حيث يتم تدريب صغار الأفيال على أداء التدليك ويعتبر مقصدا للعديد من السياح حول العالم، وهو أغرب أنواع التدليك في العالم، حيث يقوم على استخدام أقدام الفيل لعمل المساج، وهذه الطريقة فعالة في الشعور بالراحة والاسترخاء بعد الجلسة.

- مساج الحلزون

يركز هذا المساج في أفريقيا على تدليك الوجه عن طريق استخدام الحلزون، عن طريق تغطية الوجه بمخاط الحلزون الذي يحتوي على العديد من المركبات التي تساعد على الوقاية من حروق الشمس، والقضاء على التجاعيد وترطيب البشرة.

- مساج الأسماك

يعتبر جلسات الأسماك من الطرق الشائعة الذي يستخدمها الكثير من صالونات التجميل حول العالم، عن طريق وضع القدمين في حوض به نوع من أسماك صغيرة جائعة لا تمتلك أسنانًا، لكنها تتميز بشفاه قاسية، اعتقادًا منهم أنها تقوم بإزالة الجلد الجاف من القدمين وحول الأظافر.

- تدليك البيض

هذه إحدى الطرق المستخدمة للمساج في الصين، حيث يقوم الأب بتدليك رأس طفله بالبيض بعد قص شعره، اعتقادا منه أن هذه الطريقة ستمنح الطفل شعر قويا وجذابا.

- مساج الصفع على الوجه

يقول أخصائيون التجميل في تايلاند أن صفع الوجه يمكن أن يزيل التجاعيد ويمنحك مظهرًا أكثر شبابًا، ويعتمد المساج على الصفع باليدين فقط.

- مساج اللهب

هذه الطريقة الغريبة تحظى بشعبية في الصين خصوصا خلال أشهر الشتاء الباردة، حيث تغمر المنشفة بزيت معطر قابل للاشتعال، وتوضع على الجسم ويتم تدليك الجلد بها، وتساعد ذلك في فتح مسام بشرة الجسم.

كما يعتقد الكثير من الأشخاص أيضًا أن هذا العلاج القديم يحميهم من أمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، ويقال إنه يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

- مساج المكرونة أو الشوكولاتة

هذا النوع من المساج في اليابان نزول الأشخاص داخل حمام سباحة به مكرونة أو شوكولاتة، حيث تلك المواد تعمل على إنتاج الكولاجين في البشرة، وتطهير الجلد وتحسين البشرة والحصول على بشرة ناعمة مثل الأطفال، بالإضافة إلى الشعور بالراحة والسعادة.