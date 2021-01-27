مكياج قوي ومميز من جيني إسبر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 10:47 مساءً - عُرفت الممثلة وعارضة الأزياء، جيني إسبر، بمكياجها القوي والثقيل، على الرغم من ملامحها الناعمة والجذابة، ولذلك لُقِّبَتْ بـ"باربي السوريّة"، ولأنها تختار عدة أساليب لمكياج مميز، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم عدة صيحات عصرية للمكياج، يمكنكن اعتمادها في مناسباتكن المختلفة.



المكياج البرونزي من جيني إسبر

المكياج البرونزي من جيني إسبر



يلائم المكياج البرونزي ذوات البشرة البيضاء والسمراء على حد سواء؛ حيث يمنح المرأة إطلالة فخمة وجذابة، ولأن هناك الكثيرات من النساء اللاتي يفضلنه، فيمكنكن اتباع خطوات جيني إسبر في تطبيقه؛ حيث اعتمدت في إحدى إطلالات برنامجها "رحلة الملايين" على مكياج العينين البني مع العدسات الخضراء والماسكرا والآيلاينر الأسود، وزينت الإطلالة بطلاء الشفاه اللامع باللون البني، وحددت ملامحها بالبلاشر والكونتور البنيين، وفي إطلالة مشابهة لجأت لمكياج العينين البني المزين باللون الأصفر في بداية العين مع ماسكرا سوداء أكثر كثافة لتكمل جمالها.

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الروج الأحمر بأسلوب جيني إسبر

الروج الأحمر بأسلوب جيني إسبر



لمكياج قوي وجذاب مناسب للإطلالات الليلية والمناسبات الرسمية، تعتمد الكثيرات من النساء على الروج الأحمر؛ حيث يُعد من الصيحات المثالية والجذابة، لذا اعتمدت جيني إسبر في إحدى إطلالاتها على مكياج العينين الأحمر المزين بالأيلاينر والماسكرا السوداء مع الروج الأحمر والبلاشر البني ليتناسب مع لون بشرتها، وفي إطلالة أخرى تزينت بمكياج العينين السموكي بتدرجات اللون الأسود والأحمر، وتزينت بالروج والبلاشر باللون الأحمر، لمظهر جذاب محدِّد لملامحها.



المكياج الزهري من جيني إسبر

المكياج الزهري من جيني إسبر



للمكياج الزهري بريق خاص لا يختفي مهما تغيرت مواسم موضة، ولأنه يضيف المزيد من الأناقة على مظهر كل فتاة، فقد اعتمدت جيني إسبر عليه في بعض إطلالاتها؛ حيث تجملت في إحداها بمكياج سموكي مسحوب للعينين باللون الزهري والأسود، واستخدمت لجمال مظهرها بلاشر بنيًّا وأحمر الشفاه بدرجة فاتحة من الزهري، بينما استخدمت في إطلالة أخرى أحمرالشفاه وظلال العينين بدرجة الزهري مع بلاشر بني، وأكملت مظهرها بتقنية الكونتورينج مع الرموش الكثيفة.

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