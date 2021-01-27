لماذا يعتبر النياسيناميد مكون ثوري للعناية بالبشرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 10:47 مساءً - هو أحدث مكون ومن الكلمات الرنانة في صناعة التجميل هذا العام، وهو متعدد المهام، فكيف يعمل؟ هو جزء من عائلة فيتامين ب 3، هذا المكون القوي هو بكل بساطة أحد أكثر المكونات فعالية في مكافحة الالتهابات في العناية بالبشرة التي تسبب أبرز المشاكل الجلدية. يعتبر النياسيناميد الأفضل لتهدئة حب ​​الشباب، وأي تهيج جلدي، كما تمت الإشادة به؛ لقدرته على تقليل المسام، وحتى الحصول على بشرة صافية؛ من خلال تقوية حاجز الجلد (يحبس الرطوبة في الداخل ومقاومة الاعتداء البكتيري الخارجي) ويعزز الكولاجين، فإذا كان هناك مكوّن متعدد المستويات، فهذا هو.

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كيف يستعمل؟

تحسين البشرة

يستخدمه أخصائيو العناية بالبشرة في غرفة العلاج، وفي تركيبات المنتجات العلاجية، كذلك من فوائده:

• يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

• يساعد على تقليل التصبغ والبقع الداكنة (الكلف) ويفتح البشرة.

• يمكن أن يساعد على تحسين البشرة المعرضة لحب الشباب.

• يساعد على تقليل حجم المسام بشكل واضح.

• يساعد على زيادة إفراز الكولاجين.

• يساعد على تحسين البشرة الشاحبة.

• يقوي حاجز البشرة، مما يساعد على تحسين ترطيب البشرة.

• يمكن أن يساعد على تحسين مرونة الجلد وانتعاشه.

• يمكن أن يعزز أيضاً فعالية المنتجات المصممة للبشرة الجافة والحساسة والناضجة والجلد المصاب بحب الشباب.

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أين نجده؟

حمض الهيالورونيك

متوفر في منتجات العناية بالبشرة بعدد لا يحصى من الطرق - جربيه كمكون واحد، أو ابحثي عنه ضمن قائمة المكونات الموجودة في مستحضراتك- هناك فرصة كبيرة أن يكون أحد المنتجات الموجودة لديك. يعمل لجميع أنواع البشرة، حتى الأكثر حساسية، وهو متوافق تماماً مع جميع العناصر النشطة الأخرى. لن يتفاعل مع العلاجات أو يوازنها، مثل الريتينول أو أحماض التجديد أو حمض الهيالورونيك أو مضادات الأكسدة، وسيزيد فقط من فوائدها، حيث تعمل على تقوية الجلد وحمايته، وإصلاحها من تحت سطح البشرة.

استخدميه بعد التنظيف، وبعد أي سيروم علاجي، ولكن قبل الترطيب (أو حتى حاولي إضافة بضع قطرات منه إلى مرطبك المفضل)، ولا تنسي عامل الحماية من الشمس، وبعدها ودعي مشاكل البشرة.

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