فساتين جريئة من وحي لين أبو شعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 10:47 مساءً - لين أبو شعر، إعلامية سورية بدأت مسيرتها بعدة مناصب، منها تقديم البرامج وكتابة السيناريو، إضافة لعملها كصحفية ومقدمة تقارير رياضية واجتماعية، وهي الآن مقدمة فقرة الرياضة في برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة إم بي سي، ولأنها تميزت بنشر الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رصدنا لمُحِبَّاتها اليوم أبرز تصاميم الفساتين التي ارتدَتْها؛ ليستوحين منها أفكارًا مميزة.



فساتين سهرة أنيقة من لين أبو شعر

فساتين سهرة أنيقة من لين أبو شعر



اعتمدت لين أبو شعر الكثير من التصميمات المميزة للفساتين المناسبة للسهرة، ومن أبرز خياراتها استوحينا لكِ عدة تصميمات لتتمتعي بأناقة مذهلة في مناسباتك؛ حيث تألقت بفستان سماوي طويل مصمم بأكمام منسدلة على الكتفين وبقماش منقط بالأبيض بطريقة ناعمة، وزُين التصميم بفتحة جانبية واسعة للساق، وأكملته بأقراط طويلة فضية وإسورة فضية ضخمة، مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل على أحد الكتفين والمكياج البرونزي، وفي إطلالة أخرى أكثر شبابية ومرحًا ظهرت لين بفستان سماوي منفوش مزين بكم واحد وبقَصَّة محدِّدة للخصر، وسرحت شعرها بأسلوب مموج مع المكياج البرونزي للمسة بسيطة وأنيقة، ولخيار حيادي أطلت بفستان أسود مصمم بقصة الحورية ومزين بعدة طبقات من الكشكشة المميزة مع الريش الأسود في الأكتاف، وسرحت شعرها في هذه الإطلالة بذيل الحصان المموج مع المكياج الزهري للمسة أنثوية.

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فساتين ناعمة للحفلات البسيطة

فساتين ناعمة للحفلات البسيطة



اختارت لين أبو شعر عدة تصميمات لفساتين ناعمة مناسبة للحفلات البسيطة خلال الفترات الماضية، ومن أبرز خياراتها ارتدَتْ فستانًا أخضر طويلًا مصممًا بحزام محدِّد للخصر وبأكمام شفافة، وأكملته بمجوهرات فضية مميزة، ومن الناحية الجمالية سرحت شعرها بالويفي المنسدل مع المكياج البني لخيار بسيط وأنيق، ولخيار شبابي نسقت فستانًا زهريًّا مُكملًا بقماش شفاف مطبع بالنجوم الذهبية مع بوت أبيض وحقيبة زهرية، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل مع المكياج الزهري لمظهر مفعم بالأنوثة.

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فساتين ناعمة لمظهر يومي

فساتين ناعمة لمظهر يومي



لمظهر يومي بسيط مناسب للشابات في مختلف إطلالاتهن اختارت لين أبو شعر فستانًا سماويًّا بقَصَّة ضيقة، وزينته بإكسسوارات ذهبية ناعمة وتسريحة الشعر المبلل لخيار مناسب للشابات، وتأنقت في إطلالة عملية بفستان أحمر ميدي مصمم بأكمام طويلة، وزينته بحزام أسود للخصر وبوت أسود قصير، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الويفي للشعر مع المكياج البني، كما تجملت بفستان أبيض ميدي مصمم بقصة محتشمة ومزين بمطاط في الرقبة والأيدي مع أزرار من المنتصف، وأكملته ببوت طويل بني ونظارة شمسية ضخمة.

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