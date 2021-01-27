لصاحبة البشرة السمراء استوحي إطلالتك من البلوجر فينيسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 10:47 مساءً - تعتمد الناشطة واليوتيوبر الكويتية، فينيسيا، الكثير من الخيارات للأزياء العصرية بمواكبة أحدث خطوط الموضة، وذلك بنشرها لأزيائها المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها إنستجرام؛ حيث يتابعها فيه أكثر من مليون و٥٠٠ ألف شخص، فإليكِ أحدث خياراتها.

تنسيقات متنوعة باللون الأسود

تنسيق اللون الأسود بلمسة عصرية



على الرغم من أن لون الأزياء الأسود يُعد مناسبًا لجميع درجات البشرة، فإنه يبدو مثاليًّا لصاحبات البشرة السمراء؛ لذا تأنقت فينيسيا بفستان أسود قصير مصمم بقَصَّة محتشمة وعملية مع جوارب شفافة باللون الأسود، وتميزت إطلالتها بقفازات من الجلد الأسود المزين بالفرو مع حذاء بكعب فوشيا للمسة عصرية.

فينيسيا بأزياء اللون الأسود

وفي إطلالة ناعمة باللون الأسود نسقت تنورة سوداء قصيرة مع بلوزة سوداء مصممة بزهور ذهبية وقماش أخضر في الأطراف، وأكملت إطلالتها ببوت أسود مصمم بأسلوب عصري.

فستان سهرة أسود من فينيسيا

كما اختارت في الإطلالة الثالثة فستانَ سهرةٍ أسود مصممًا بقماش شفاف في الجزء العلوي ومزينًا بالزهور السوداء بأسلوب مميز، ولجأت في هذه الإطلالة لتسريحة الشعر الويفي مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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فينيسيا بإطلالات ناعمة حيادية اللون

اطلالة يومية بألوان حيادية



إن كنتِ بحاجة لإطلالة يومية منسقة بألوان حيادية ناعمة، فقد اعتمدت فينيسيا عدة تنسيقات؛ حيث ظهرت ببلوزة رمادية مصممة بأكمام مكشوفة الأكتاف مع بنطال أسود ضيق وبوت بني، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المموج مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

اطلالة حيادية للعمل من فينيسيا

وفي إطلالة عملية ارتدَتْ بنطالًا أسود واسعًا مصممًا بخصر مرتفع مع بلوزة بيضاء مزينة بطيات قماشية بسيطة في الأطراف، وزينت مظهرها بحقيبة حمراء للمسة كلاسيكية.

تنسيق كاجوال ناعم من فينيسيا

وفي خيار يومي مريح أطلت ببنطال من الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض مطبع برسومات، وأكملت مظهرها بحذاء ذي كعب أحمر وحقيبة سوداء برسمة كلاسيكية.

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إطلالات عصرية لذوات البشرة السمراء

اطلالة يومية بأسلوب عصري من فينيسيا



إن كنتِ بحاجة لأزياء جريئة وعصرية، فيمكن لفينيسيا أن تلهمك عدة تنسيقات؛ حيث تألقت بفستان أصفر ميدي مزين برسمة كرتونية مع قماش باللون الأبيض في الأطراف، وأكملت مظهرها بجوارب شفافة سوداء وحذاء بكعب باللون البيج.

اطلالة عصرية للسفر من فينيسيا

وفي مظهر صيفي مناسب للسفر تزينت بفستان ميدي سماوي مزين بقبعة صيفية ومطاط في الخصر إلى جانب فتحة جانبية ناعمة، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي بدرجات اللون الأزرق مع حقيبة زرقاء بدرجة صيفية مناسبة لصاحبات البشرة السمراء، وفي إطلالة مناسبة للسهرة تجملت بفستان أصفر منفوش مزين برسومات ذهبية وزهرية في الجزء العلوي للتصميم.