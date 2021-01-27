ملابس محجبات بأسلوب عصري من حبيبة العبدالله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 10:47 مساءً - حبيبة العبدالله، إعلامية ومقدمة برامج يمنية مقيمة في الكويت، تعتمد الكثير من الخيارات للأزياء المحتشمة المناسبة للمحجبات العربيات، لذا نرصد لكُنَّ من وحيها أبرز التنسيقات بالأساليب الشبابية المميزة، فاعتمدن منها بعض الأفكار.

تنسيقات عملية من حبيبة العبدالله

تنسيقات عملية من حبيبة العبدالله



تحتار الكثيرات من الشابات المحجبات في طرق تنسيق أزيائهن العملية بأساليب محتشمة وأنيقة في الوقت ذاته، لذا يمكننا ان نقدِّم لكُنَّ بعض الأفكار؛ حيث تأنقت حبيبة العبدالله ببنطال وبليزر يكسوهما اللون الزهري، مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض، وأكملتهما بقلادة طويلة وحقيبة من الجلد، وفي إطلالة أخرى أكثر بساطة ارتدت بلوڤر بنفسجيًّا مزينًا بطبعات كرتونية مع بنطال من الجينز الأزرق وحذاء رياضي زهري، وفي مظهر كلاسيكي مميز ظهرت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف طويل أبيض مصمم بكاروهات ناعمة ومزين بأزرار سوداء، وأكملت مظهرها ببوت طويل، وحقيبة حمراء من علامة شانيل، كما أطلت ببنطال أبيض واسع مع حجاب وبلوزة باللون الأبيض والبليزر الأزرق المخطط طوليًّا بالأبيض لأناقة عصرية مناسبة لذوات القوام الممتلئ، وفي إطلالة أكثر راحة مناسبة للشابات نسقت بنطالًا وقميصًا باللون الزهري من المخمل مع تيشيرت وحجاب باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ناعمة لخيار شبابي ناعم.

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تنسيقات عصرية بأساليب حبيبة العبدالله

تنسيقات عصرية بأساليب حبيبة العبدالله



لجأت حبيبة العبدالله إلى تصميمات عصرية ومميزة بارتدائها لعدة تنسيقات مميزة في صورها على إنستجرام، فإن كنتِ من مُحِبَّات المظهر المتميز واللافت للأنظار، فيمكنك اعتماد عدة أفكار منها؛ حيث تألقت بالبليزر الأسود المصمم بأكمام لامعة مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وأكملتها بحجاب بني لخيار ناعم ومميز، وفي إطلالة كلاسيكية منسقة بقطع عصرية اختارت معطفًا أبيض مطبعًا برسوم كرتونية سوداء مع بلوزة سوداء وبنطال أحمر واسع، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللونين الأسود والأبيض، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ تنورة بليسيه سوداء مع بليزر أسود مزين برسوم عصرية ملونة، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون، ولخيار شبابي ناعم نسقت بنطال الجينز الأزرق المزين برسوم كرتونية مع بلوزة وحجاب باللون الأبيض ومعطف بيج ناعم، ولمظهر أكثر راحة أطلت ببنطال أسود ضيق مع بلوزة بيضاء طويلة مطبعة برسوم كرتونية، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء رياضي زهري.

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