وفاء عامر تفضح «متحرش» وتنشر رقم سيارته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة وفاء عامر متابعيها صورة سيارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت الفنانة صورة لإحدى السيارات، وعلقت عليها: «متحرش»، ولم تكشف أي تفاصيل حول الواقعة.

وفاء عامر تعلن انضمامها لحملة «لا للإهانة»

وكانت الفنانة وفاء عام أعلنت انضمامها لحملة «لا للإهانة»، خلال مقطع فيديو قصير لم تتعد مدته دقيقة، ظهرت خلاله برفقة الإعلامية بسمة وهبة، وهما يرتديان الكمامة الواقية، ردا على الإهانات التي يتلقاها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الفنانة وفاء عامر خلال مقطع الفيديو، التي شاركته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة ساغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه».

والتقطت بسمة أطراف الحديث، معبرة عن غضبها، قائلة: «كفاية إهانة.. مش عشان احنا شخصيات عامة نقبل الإهانة، هو مستخبي وراء الحديدة وبيعمل أكونت فيك، علشان عارف إنه جبان، وهو عارف إن ده مش مسموح، وخايف يتحبس».

لترد عليها الفنانة وفاء عامر مرة ثانية: «هو احنا ملناش أهل»، مطالبة الشخصيات العامة بالانضمام إلى هذه الحملة.