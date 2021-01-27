15 معلومة عن دنيا بطمة بعد الحكم بسجنها: تعرضت للتنمر وزوجة أب (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، بالمغرب صباح اليوم، بالسجن النافذ في حق المطربة المغربية دنيا بطمة لمدة 12 شهرا، على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ«حمزة مون بيبي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، فضلًا عن بث وقائع كاذبة، الهدف منها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، بقصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، بخلاف التهديد، وعرقلة سير النظام.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا في حق بطما، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح اليوم الأربعاء، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل مدة السجن النافذة إلى 12 شهرا، وفق «سكاي نيوز».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، معلومات عن المطربة المغربية دنيا بطمة.

- ولدت في 1 أبريل عام 1991، وتبلغ من العمر 30 عامًا.

- تنتمي لعائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة، شقيق الراحل العربي بطمة أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية «ناس الغيوان»، والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة.

- دنيا بطمة ابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.

- شاركت دنيا بطمة في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «آراب آيدول».

- حصدت على المركز الثاني، إذ كانت تنافس الفنانة المصرية كارمن سليمان التي احتلت المركز الأول.

- لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة «أراب آيدول».

- شاركت دنيا بطمة في برنامج «Studio 2M»، أحد أشهر البرامج اكتشاف الأصوات في المغرب، واحتلت مرتبة مشرفة.

- أنهت دراستها في مجال السياحة، قبل مشاركتها في البرنامج الشهير «أراب آيدول» عام 2011.

- تزوجت من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية حلا الترك، التي سبق، وأن شاركت في برنامج «أراب جوت تالنت»، عام 2013.

- رُزقت دنيا بطمة، في عام 2017، بابنتها الأولى، التي أسمتها غزل.

- انهارت دنيا ودخلت في نوبة من البكاء، بسبب خلافاتها مع حلا الترك، ابنة زوجها، التي وصلت حد السوشيال ميديا، وتحدثت خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلةً: «لو فيه فنانة غيري في الهم ده، أبصملك إنها تعتزل، ربنا العارف مين الظالم ومين المظلوم، طلع عليا إشاعات من أقرب الناس اللي كانت عايشة معايا، فأمر طبيعي إن الناس تصدقها».

- رُزقت المطربة دنيا بطمة، بابنتها الثانية، ليلى روز، التي وضعتها في موطنها بالمغرب، في نوفمبر من العام الماضي.

- تعرضت دنيا بطمة، للتنمر بسبب التغيير الملحوظ في وزنها وشكلها، بسبب عمليات التجميل.

- واجهت دنيا بطمة وشقيقتها تهمة تتعلق بإدارتهن حساب على إنستجرام، يحمل اسم «حمزة مون بيبي»، يتخصص في نشر فضائح المشاهير وابتزازهم، وكانت أدانتها محكمة مغربية، بالسجن 8 أشهر، على خلفية تورطها في القضية، قبل أن يرتفع الحكم إلى 12 شهرا.

- كانت دنيا بطمة علقت على خبر إدانتها مسبقًا، من خلال مشاركة صورة لها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، علقت عليها: «لسوء حظك.. أني امرأة لعزيمتها سبعة أرواح».