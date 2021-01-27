بعد وضع طالبة سم لأصدقائها في الجاتوه لغيرتها منهم.. استشاري نفسي: أسرتها السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة مثيرة للدهشة، وقعت فيها طالبة بالمرحلة الإعدادية، بسبب الغيرة المرضية التي اتسمت بها؛ إذ دست السم في الجاتوه لـ3 من زميلتها، لتعطيلهن عن الامتحان، بسبب تفوقهن الدراسي، ولكن انتهت الواقعة بمأساة، وهي مقتل إحداهن.

غيرة قاتلة سيطرت على الفتاة، جعلت منها قتيلة، وهي بالمرحلة الاعدادية، لأسباب سطحية، وهي تفوقهن الدراسي، وحصولهن على المراكز الأولى على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية، في مدرسة أبو بكر الصديق بالعامرية في الإسكندرية.

استشاري نفسي: الفتاة تعاني من التمييز داخل أسرتها

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، إن الفتاة تعاني من أشكال مختلفة من التمييز داخل أسرتها، ويعد هذا السبب الرئيسي لارتكاب هذه الواقعة.

وأضافت في حديثها لـ«هُن»، أن الفتاة تقارن بأطفال آخرين طوال حياتها، ولا يوجد أي شكل من أشكال التشجيع، مشددة على أنه لابد من التعرف على شكل العلاقات داخل الأسرة، والابتعاد عن أخطاء التربية التي يقع فيها الآباء.

ونصحت استشاري الطب النفسي، الآباء بضرورة الابتعاد عن المقارنة، والتعامل مع كل طفل على أن له قدراته التي تختلف عن الآخرين.

علامات غيرة الفتيات

وتظهر علامات غيرة الفتاة من أصدقائها على وجهها في بعض الأحيان، محاولة الاستيلاء على الأشياء التي تمتلكها صديقاتها، حتى تتشابه معهن.

وذكرت الطالبة المتهمة «شيماء م.» في تحقيقات النيابة بعد القبض عليها، خلال مناقشتها أمام المباحث، إنها واثنتان أخرتان من زميلاتها في قرية مصطفى كامل بالعامرية، كن يشعرن بالغيرة من التلميذات الثلاث، جيراهن بالقرية ذاته، بسبب التفوق الدراسي، فاتفقت مع «دنيا س.» و«نادية ن.»، على دس السم لهن.

لم تدع «شيماء»، الوقت يفوت؛ إذ توجهت إلى أحد المحلات الخاصة بصناعة الجاتوه في القرية، واشترت 8 قطع، ودست السم في 3 منها، ووضعت علامة خاصة على القطع المسممة، قبل تقديمها للمجني عليهن.