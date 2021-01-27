لا ترميها بعد اليوم.. هذه الأطعمة يمكنك تناولها بعد انتهاء صلاحيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من المعروف أنه بمجرد انتهاء مدة صلاحية الأطعمة يجب التخلص منها وإلقائها في سلة المهملات.

لكن هناك العديد من الأنواع التي يمكن أن تصبح صالحة للاستهلاك والتناول بعد انتهاء صلاحيتها، نكشفها لكم وفقا لما جاء في موقع "foodnetwork".

- الحليب

من الممكن أن يظل جيدًا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية لمدة تصل إلى أسبوع، إذ تم تخزينه في درجة حرارة أكثر برودة في الثلاجة، طالما أن رائحته لا تزال طازجة ولا يحدث أي تغيير في طعمة.

- العسل

من الأطعمة التي ليس له مدة صلاحية معينة، وذلك بسبب التركيب الكيميائي له، ويمكن تناوله طالما تم حفظه في وعاء محكم الإغلاق.

- المعلبات

يمكن للأطعمة المعلبة أن تتجاوز تاريخ صلاحيتها، طالما يتم تخزينها في درجة حرارة آمنة، مثل الأطعمة عالية الحموضة كالطماطم والأناناس والخضروات المعلبة، يمكنك تناولها بعد ثلاث سنوات بعد انتهاء صلاحيتها، لكن في حالة وجود أي خدوش أو صدأ أو تسرب على العبوة، عليك تجنب تناولها على الفور.

- الجبن

تعتمد مدة بقاء هذا الجبن على كيفية تخزينه، ويمكن أن تستمر بعد انتهاء صلاحيتها لمدة ستة أشهر على الأقل.

وفي حالة ظهور العفن عليها، يجب قطع جزء العفن فقط بالسكين، وبذلك يصبح تناولها آمن، لأن العفن الأبيض يكون طبيعيا ويسمى "الأجبان الناضجة" أو "القشرة المزهرة".

- الزبادي

في حالة إذا لم يتم فتح عبوة الزبادي، فيمكنك استخدامه لمدة أسبوعين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، ولكن إذا حدث اختلافا في رائحة العبوة فهذا يعني أن العبوة فاسدة ولا يجب استهلاكها.

- المكرونة المجففة أو الباستا

يمكن أن تمتد صلاحيتها لمدة عامين بعد انتهاء صلاحيتها، خاصة إذا تم الاحتفاظ بها داخل وعاء محكم الإغلاق، في مكان جاف جيد التهوية.

- الشوكولاتة

تعتبر الشوكولاتة ذات صلاحية ممتدة لمدة طويلة، إذا لم يحدث تغيير في طعم الشوكولاتة، حيث يمكن تخزينها لمدة شهرين إلى أربعة أشهر بعد تاريخ صلاحيتها، وتصبح صالحة للاستهلاك.

- زبدة الفول السوداني

إذا لم يتم فتحها ستحتفظ زبدة الفول السوداني بنكهتها القوية والمقرمشة لمدة عام واحد بعد انتهاء تاريخ صلايتها المدون على العبوة، لكن بمجرد فتحها تصبح صالحة للتناول لمدة ثمانية أشهر في الثلاجة بعد ذلك التاريخ.

- الحبوب

يفضل حفظ الحبوب جيدا في وعاء محكم الإغلاق، حتى وإن تم فتح العلبة، يمكنك استخدامها لعدة أيام بعد انتهاء الصلاحية، فهي تفسد فقط عند تخزينها في وعاء دون غطاء.

- المخللات

الخيار المخلل أو الفلفل أو البنجر أو أي خضروات أخرى صالحة للاستهلاك لمدة عامين بعد انتهاء صلاحيتها، سواء كان تم فتحها أو لا، ويمكن تخزينه في الثلاجة، وفي حالة ظهور أي علامات غريبة على سطح داخل العبوة تصبح فاسدة ولا يجب تناولها.

- الكاتشب

يتمتع الكاتشب بفترة صلاحية طويلة، وإذا تم تخزينه محكم الغلق بإحكام في الثلاجة، يمكن استخدامه بعد انتهاء صلاحيته لمدة 6 شهور.

- الخبز

يصبح الخبز صالح للتناول بعد تاريخ انتهاء صلاحيته لمدة تصل إلى 6-7 أيام في درجة حرارة الغرفة، ولإطالة مدة صلاحيته يمكنك تخزينه في الفريزر، وإذا ظهر عليه آثار التعفن يجب عدم تناوله.