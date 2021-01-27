ماذا يحدث لجسمك عندما تشعر بالقلق طول اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عادة ما يتم إثارة القلق من خلال مواقف مثل مقابلة العمل، أو تقديم أنفسنا للحكم علينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو التحدث إلى الغرباء، في حالات أخرى، قد لا يكون سبب القلق أي موقف على وجه الخصوص.

بينما يشعر الكثير منا بالقلق من وقت لآخر، فإن الشعور بالقلق من الأفكار والمشاعر على أساس متكرر يمكن أن يشير إلى وجود اضطراب.

على سبيل المثال، تعد اضطرابات القلق "أكثر الأمراض العقلية شيوعًا" في الولايات المتحدة، حيث تصيب واحدًا من كل خمسة بالغين، و"النساء أكثر عرضة بمرتين من الرجال" للإصابة، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، يمكن أن تتسبب اضطرابات القلق أو تتفاقم بسبب عوامل جسدية، بما في ذلك مشاكل الغدة الدرقية أو الأدوية أو مواد مثل الكافيين.

يمكن أن يكون للقلق أيضًا آثار جسدية طويلة أو قصيرة المدى تتراوح من الانزعاج الخفيف إلى الحالات التي تهدد الحياة.

قد يبدو التعرف على هذه التأثيرات محفزًا للقلق، ولكن يمكنك استخدام وعيك لإجراء تغييرات في نمط الحياة قد تساعد في تهدئة جسمك وعقلك، إليك ما يحدث لجسمك عندما تكون قلقًا طوال اليوم، وفقا لـ"thelist".

قد تواجه صعوبة في التركيز إذا كنت قلقًا دائمًا

عندما تكون قلقًا طوال اليوم، قد يكون من الصعب التركيز على أي شيء آخر غير قلقك، "صعوبة التركيز هي واحدة من أكثر معايير التشخيص شيوعًا عبر فئات DSM-5" ، كما جاء في مقال نُشر عام 2017 في مجلة اضطرابات القلق،"خاصةً في الاضطرابات العاطفية (المرتبطة بالمزاج والقلق)."

نظرًا لأن صعوبة التركيز تميل إلى أن تكون ذاتية ويصعب قياسها، فلا يُعرف الكثير عن مدى علاقتها بالقلق، أحد التفسيرات المحتملة هو أن القلق يتسبب في إفراز جسمك لهرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والكورتيزول (وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد)، مما قد يجعلك تشعر بالتوتر والقلق.

تتطلب استجابة الإجهاد الكثير من الطاقة الجسدية وتحول الدماغ بعيدًا عن التفكير العقلاني إلى وضع البقاء على قيد الحياة ، وفقًا لموقع WellDoing.

يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة على زيادة التركيز، ويتداخل الكثير منها مع التغييرات المقترحة لإدارة القلق.

ينصح موقع Healthline بتناول نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط وافر من النوم، وتقليل استهلاك الكافيين.

يمكن أن يساعد أيضًا الانخراط في نشاط للحد من التوتر مثل اليوميات أو التأمل أو القراءة.

قد تعاني من صداع التوتر والصداع النصفي

قد يكون الأشخاص المصابون بالقلق عرضة للإصابة بصداع التوتر.

الأسباب الدقيقة لصداع التوتر غير معروفة، ولكن وفقًا لـ Healthline، تشمل المسببات الشائعة مستويات السيروتونين غير الطبيعية، وصعوبة النوم، والتوتر العضلي، والإجهاد - وكلها قد تكون مرتبطة بالقلق.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لجمعية الصداع النصفي الأمريكية، يعاني ما يقرب من نصف المصابين بالصداع النصفي في الولايات المتحدة من القلق، تشير الأبحاث الطبية المنشورة في مجلة الصداع والألم إلى أن الأفراد الذين يعانون من الصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة بالقلق من أولئك الذين لا يعانون من الصداع النصفي بخمس مرات، لذلك، إذا كنت تعاني من القلق، فقد تكون على دراية بالصداع النصفي أيضًا، والعكس صحيح.

لمنع الصداع الناجم عن القلق، يقترح Healthline أن تكون على دراية بمحفزاتك، تشمل مسببات الصداع النصفي الشائعة الكحول والكافيين والتغيرات في مستويات الهرمونات وقلة النوم والضغط العام.

يمكنك أيضًا محاولة إدارة قلقك بشكل مباشر لمنع الصداع، مثل ممارسة اليوجا أو التأمل، يمكن أن تكون تدابير الرعاية الذاتية القياسية، مثل ممارسة الرياضة يوميًا وشرب الكثير من الماء، مفيدة أيضًا في الحد من الصداع والقلق.

ومع ذلك، لا يمكن منع صداع القلق تمامًا، عندما يظهر، يمكنك التفكير في خيارات العلاج مثل الأدوية أو العلاج أو الوخز بالإبر.

قد تصبح أنفاسك قصيرة أو ضحلة أو سريعة

يمكن أن تكون العلاقة بين القلق والتنفس مشكلة، يمكن أن يسبب القلق صعوبات في التنفس، وصعوبات التنفس يمكن أن تسبب القلق.

وفقًا لـ Healthline، قد تواجه أعراضًا مرتبطة بالتنفس، مثل "ضيق" في الصدر، وضيق في التنفس، أو التنفس السريع، يحاول الجسم ضخ الأكسجين في عضلاتك.

يمكن أن تساعدك تمارين التنفس العميق في إدارة القلق وأعراض التنفس ذات الصلة.

التنفس الحجابي، على سبيل المثال، يتضمن وضع يدك على معدتك وأنت تأخذ نفسًا عميقًا، مع الانتباه إلى المعدة أثناء صعودها وهبوطها مع كل نفس.

من المثير للدهشة أن تمارين مثل الجري يمكن أن تساعدك أيضًا عندما تشعر بالقلق طوال اليوم، والجدير بالذكر أن التنفس من الأنف على وجه الخصوص يمكن أن يساعدك على تجنب فرط التنفس.

إذا كنت قلقًا كل يوم فقد تعاني من خفقان القلب

يمكن أن تؤدي نوبات القلق إلى خفقان القلب، مما قد يجعلك تشعر بأن قلبك يتسارع أو يرفرف.

تؤثر هرمونات الإجهاد على أجزاء الدماغ التي تنظم نظام القلب والأوعية الدموية، لذلك عندما تبدأ هذه الهرمونات، تستجيب وظائف القلب والأوعية الدموية، مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وفقًا لذلك.

يشير Healthline إلى أن الخفقان يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الإفراط في تناول الكافيين، والذي يؤدي عادةً إلى القلق أيضًا.

وفقًا لـ Harvard Health Publishing ، تشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يعانون من اضطراب القلق العام يعانون من أحداث قلبية، مثل النوبات القلبية، بشكل متكرر أكثر من أولئك الذين لا يعانون منها.

تشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يعانون من مشاكل القلق قد يكونون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بسبب انخفاض مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأطعمة مثل المأكولات البحرية والمكسرات والبذور.

إذا كنت تعاني من القلق، فقد تهدأ من أعراض القلب والأوعية الدموية على المدى القصير عن طريق تقليل أكواب القهوة الصباحية وعلى المدى الطويل عن طريق تناول أوميجا 3 وتجنب التدخين.