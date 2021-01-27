دراسة حديثة: النساء أكثر قدرة على مقاومة كورونا بسبب قوة جهاز المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة حديثة أن الرجال أكثر إصابة بفيروس كورونا من النساء، ويرتبط ذلك بقوة جهاز المناعة عند النساء أكثر من الرجال، وهناك أسباب أخرى تجعلهم أكثر عرضة للإصابة، منها كما أوردها الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن».

النساء أكثر قدرة على مقاومة كورونا من الرجال

أوضح الدكتور أمجد حداد، أن هرمونات الأنوثة تزيد الاستروجين، الذي يعمل بدوره على تقوية المناعة، مضيفا أن نسبة الرجال في الشارع أكثر من السيدات، لذلك هم أكثر عرضة للإصابة، بالإضافة إلى أن نظام التغذية الذي يعتمدون عليه، وهو الأطعمة السريعة، تضعف جهاز المناعة.

وأكد استشاري الحساسية، أن التدخين يؤثر على المناعة، ونسبة كبيرة من الرجال مدخنون؛ لذلك هم أكثر عرضة للإصابة.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

هناك بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا، منها:

الحمى.

الصداع.

التهاب الملتحمة.

إرهاق.

سعال جاف.

فقدان حاسة التذوق أو الشم.

طفح جلدي.

الأعراض الخطيرة

صعوبة أو ضيق في التنفس.

ألم أو ضغط في الصدر.

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة.

ويستغرق ظهور الأعراض في المتوسط 5 - 6 أيام، منذ إصابة الشخص بالفيروس، ولكن قد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يوما.

والأشخاص الأكبر سنا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نظرا لإصابتهم بأمراض خطيرة، من ضمنها «القلب، وفشل القلب، أو مرض الشريان التاجي، أو اعتلال عضلة القلب، والسرطان، وداء الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والسكري من النوع الثاني، والسمنة أو السمنة المفرطة».

بالإضافة إلى مرض «الكلى المزمن، والخلايا المنجلية، وضعف جهاز المناعة بسبب عمليات زرع الأعضاء المصمتة».

وهناك حالات أخرى ترفع احتمال الإصابة:

الربو.

مرض الكبد.

زيادة الوزن.

أمراض الرئة المزمنة، مثل التليف الكيسي أو التليف الرئوي.

الحالات الطبية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي.

ضعف جهاز المناعة بسبب زراعة نخاع العظم، أو فيروس نقص المناعة البشري، أو بعض الأدوية.

السكري من النوع الأول.

ارتفاع ضغط الدم.