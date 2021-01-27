«برفقة رضا عبدالعال وهو يرتدي سلطانية».. آخر ظهور لـ مي حلمي قبل الحادث «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الإعلامية مى حلمي، مساء أمس لحادث سير، على طريق المنصورية.

وكشفت مي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل الحادث، وتطورات حياتها الصحية؛ إذ نشرت صورة لسيارتها بعد تعرضها للحادث، قائلة: «شكرا لكل الناس اللي بتسأل عليا بعد الحادثة، أنا الحمدلله بخير كدمات بسيطة.. ادعو بس لأخويه أرجوكم علشان تعبان أوي وفي المستشفى».

ثم عادت ونشرت صورة عبر خاصية الاستوري معلقة عليها: «معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو واحنا راجعين على طريق المنصورية، الحمد لله كدمات بس من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم».

آخر ظهور لمي حلمي

وكان آخر ظهور للإعلامية مي حلمي، بصحبة الكابتن رضا عبدالعال، مدرب طنطا، إذ شاركت بصورتين معه، قبل ساعات من الحادث.

وظهر الثنائي في الإطلالة الأولى بملابس تشبه الزي الهندي؛ إذ ارتدا ساري، وظهر الأخير وهو يضع سلطانية على رأسه.

بينما ظهرا في الأطلالة الثانية بملابس عادية، وتألق الكابتن رضا ببدلة أنيقة، وعلقت مي حلمي: «استنوا إعلان مع جوارديولا الكرة المصرية رضا عبدالعال العريس».

حادث مي حلمي

وكان مصدر أمني أوضح أن مي حلمي تعرضت لحادث سير على طريق المنصورية، وكانت تستقل السيارة بصحبة اثنين من أصدقائها، اللذين أصيبا بكدمات بالغة، ونقل أحدهما إلى المستشفى لإسعافه.

وكشف المصدر الأمني أن حالة مي مستقرة تماما؛ إذ لم تتعرض سوى لسحجات طفيفة في مناطق متفرقة من الجسد، ولم تستدع دخولها المستشفى.

وذكر المصدر، أن الحادث أحدث تلفيات في السيارة التي كانوا يستقلونها، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.