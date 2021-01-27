الامارات | الإكوادور.. لقاحات "كورونا" زائفة لألف المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور.. لقاحات "كورونا" زائفة لألف المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سلطات الإكوادور عن اكتشاف مركز طبي غير قانوني طعّم عشرات آلاف المواطنين بلقاح زائف ضد فيروس كورونا المستجد، لقاء مبالغ كبيرة.

وأكدت بلدية العاصمة كيتو على حسابها في "تويتر" إغلاق مستشفى غير قانوني في إحدى ضواحي المدينة، مشيرة إلى أن العاملين فيه كانوا يزعمون أن المواطنين سيحصلون على الحصانة التامة من كورونا بعد تلقي ثلاث جرعات من هذا "اللقاح". وشددت البلدية بحسب " روسيا اليوم" على أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع اللقاحات ضد الفيروس التاجي في البلاد.

وأكد سكرتير الأمن والإدارة في بلدية العاصمة، سيسار دياز، للصحافيين أن المؤسسة التي تحظى بصفة "مركز الطب البديل" باعت نحو 70 ألف جرعة من "اللقاح" بسعر 15 دولارا أميركي مقابل الجرعة الواحدة.وزعمت مالكة المركز أن زبائنه لم يتلقوا أي لقاحات، بل فقط فيتامينات وأمصلة لتعزيز المناعة.

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