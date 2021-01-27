احذر: 8 أوضاع يومية تضر بصحتك.. منها الجلوس على محفظتك بالجيب الخلفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني كثير من الأشخاص من آلام في الظهر والرقبة، حيث يمكن أن تتسبب الوضعية الخاطئة في العديد من المشاكل الصحية، التي تشمل كثرة استخدام الهاتف والنظر إليه، والجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر.

ولذا نذكر لكم أبرز الأوضاع الخاطئة التي نرتكبها يوميا، وتتسبب في العديد من المشاكل المرتبطة بآلام العظام، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

- الجلوس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة

من العادات الخاطئة، حيث قضاء الكثير من الوقت في الجلوس والنظر إلى شاشات الكمبيوتر والتحميل الزائد على العنق، يؤدي إلى تقوس وانحناء الظهر، والشعور بألم أسفل الظهر والرقبة.

لذلك فإن الطريقة الصحيحة للجلوس عن طريق استرخاء كتفيك مع رفع صدرك، وتحريك كتفيك إلى أسفل وأعلى، وحاول أن تبقي رأسك فوق كتفيك ولا تنحني إلى الأمام.

- رفع الأشياء الثقيلة عن الأرض مع انحناء الظهر

يؤدي القيام بحركة خاطئة أو المبالغة في رفع الأشياء الثقيلة إلى الإصابة بالانزلاقات الغضروفية للفقرات القطنية، خاصة الغضروف الموجود في الفقرة الرابعة والخامسة.

لذا يفضل لرفع شيء ما من خلال عدم انحناء الظهر، ويجب عليك أن ثني ركبتيك، كما لو كنت ستؤدي تمرين القرفصاء، لتقترب من الأشياء المراد حملها ثم تستخدم عضلات الرجلين لا الظهر في الرفع.

- النوم على الوجه لأسفل

يعد النوم أحد الأنشطة التي يستخدمها الجسم للاستعداد لأداء العديد من الوظائف التي يحتاجها الجسم، حيث يحب البعض النوم على الوجه لأسفل، قد تؤدي هذه العادة إلى حدوث مضاعفات صحية، لأنه من خلال الاستلقاء على الوجه، يجعل العنق وعضلات الجسم في وضع غير طبيعي، ما يتسبب في تلف العضلات وآلام الرقبة.

ينصح للتخلص من هذه الوضعية، عن طريق النوم على الظهر أو الجانب الأيمن أو الأيسر، أو وضع وسادة بجانبنا واحتضانها أثناء الليل لتجنب العودة إلى أي وضع غير صحيح أثناء النوم

- حمل حقيبة الظهر على كتف واحد فقط

عند حمل حقيبة الظهر على كتف واحد فقط، فإن جسمك يميل إلى موازنة ذلك الوزن مع الجانب الآخر، لذلك يمكن أن تسبب هذه الوضعية تقلصات وألم في الرقبة، خاصة إذا كان الوزن الذي نحمله ثقيلًا أو إذا لم نغير الوزن إلى الكتف الآخر من وقت لآخر يمكن أن تتفاقم الأضرار في حالة أن عضلات الجسم ضعيفة بطبيعتها.

لذا تعد الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة، تحديد أولويات ما تريد حمله في حقيبتك وقم بتحويل الحمل من كتف إلى آخر حتى لا يتعرض كتفك إلى الوزن الزائد، كما يجب أيضا وضع الأشياء الثقيلة في الأسفل والأشياء الأخف وزناً في الأعلى حتى لا تسبب الآلام لرقبتك بالحركة.

- النظر إلى الهاتف

بسبب النظر الكثير إلى الهواتف حيث ينحني الرأس إلى أسفل ولا يتحرك، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور في ألم في الرقبة والظهر والكتف.

لذا ينصح بالقيام ببعض التمارين الرياضية التي تقوي عضلات الظهر والحوض والبطن، والتأكد أن الهاتف في ارتفاع مناسب.

- قيادة السيارة وذراعيك خارج النافذة

يمكن أن تؤدي هذه الحركة على الضغط على الأوتار، ما يتسبب في الإصابة بالتهاب الأوتار، لذا عليك تجنب هذه الوضعية التي يمكن أن تسبب ألمًا، وضرورة القيام بالتمارين الرياضية بعد قيادة السيارة، لاسترخاء عضلات جسمك.

- الجلوس على محفظتك في الجيب الخلفي

الجلوس على كرسي مع محفظة في الجيب الخلفي، من العادات الخاطئة غير المريحة، التي يمكن أن تؤدي إلى ألم شديد في العصب الذي يربط النخاع الشوكي بالفخذ الخارجي.

لذلك عليك الجلوس بشكل صحيح، مع عدم وجود أي شيء في جيوبك ووضع قدميك على الأرض.

- تنظيف الزجاج والأسطح الأخرى

يجب عليك الانتباه إلى كيفية أداء بعض الحركات في حياتك اليومية، لأن يساعد تنظيف النوافذ على إرهاق معاصم اليدين، ويساهم ذلك في حدوث مضاعفات لليدين.

لذلك ينصح بتناول كميات كافية من الكالسيوم لتقوية عضلات الجسم، وعند القيام بتنظيف النوافذ، عليك اخذ قسطا من الراحة بين الحين والآخر.