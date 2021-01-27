هذه هي العلاقة بين كورونا وأمراض العيون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت الدكتورة إيرينا ليشينكو، أخصائية طب وجراحة العيون، أن فيروس كورونا قد يسبب تفاقم التهاب الملتحمة التحسسي وأمراض العين الأخرى.

وأضافت أنه بسبب الفيروس التاجي المستجد، تتفاقم جميع الأمراض المزمنة، بما فيها أمراض العيون، ولكن قد لا يلاحظ هذا التفاقم فورا، بل بعد مضي بعض الوقت، فعلى سبيل المثال التهاب الملتحمة التحسسي الذي غالبا ما يظهر عند المصابين بـ "كوفيد-19"، وفقا لـ"روسيا اليوم"

وتقول الدكتورة، "هناك مرض يسمى التهاب الملتحمة التحسسي. هذا المرض يمكن أن يتفاقم ويشفى، دون أعراض. لقد لاحظنا أن الذين أصيبوا بأمراض العيون سابقا، لا تظهر عندهم أعراض هذه الأمراض فوراعند إصابتهم بالفيروس التاجي المستجد. ولكن بعد مضي 1-3 أسابيع يمكن أن يتفاقم عندهم التهاب الملتحمة التحسسي".

وتنصح الأخصائية، الأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون المزمنة مثل الغلوكوما، في حال إصابتهم بمرض "كوفيد-19"، بضرورة مراجعة طبيب العيون وإجراء فحوص كاملة، لمنع تفاقم المرض.