دخلت زوجته العناية المركزة وتوفيت بكورونا.. 9 معلومات عن الفنان ياسر فرج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«طول عمري وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة، وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي»، عبارات وكلمات من الحزن تنم عن الصدمة التي سيطرت عليه، هكذا أعلن الفنان ياسر فرج، وفاة زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كانت زوجة الفنان الشهير، واحدة ممن فقدن حياتهن، إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في كل بقاع العالم، وراح ضحيته الملايين، لتودع أسرتها اليوم.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنان الشهير ياسر فرج، وعلاقته بزوجته الراحلة:

1- فنان مصري شهير.

2- ولد في 25 يونيو عام 1980، ويبلغ من العمر 40 عاما.

3- كان أول ظهور له في مسلسل «عباس الأبيض في اليوم الأسود».

4- شارك ياسر فرج، في العديد من الأعمال الدرامية، مثل «على نار هادئة».

5- شارك في مسلسل «صاحب السعادة»، مع الزعيم عادل إمام والفنانة لبلبة.

6- شارك الفنانة زينة، في مسلسل «أزمة نسب».

7- كان أعلن ياسر فرج، خلال الأيام الماضية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابة زوجته ميادة، بفيروس كورونا المستجد.

8- بعث رسالة رومانسية لزوجته قبل وفاتها، معبرا عن حبه وامتنانها لها، وحزنه على مكوثها بغرفة العناية المركزة.

9- قال ياسر فرج عن زوجته في رسالة لها، ناعيا إياها: «النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة، عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة.. ومفيش حاجة كبيرة على ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير».