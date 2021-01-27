قصة حب ضد الوباء.. زواج نيللي وريان بدأ بنكته عبر الإنترنت وكورونا اختبر العلاقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت قصتهم بنكات متبادلة حول الزواج، لم يكن يدركا بأنها ستتحول إلى حقيقة، إذ كان يتواعدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين «إنستجرام»، و«فيس تايم»، في الموجة الأولى من وباء كورونا المستجد، الذي تفشىى في كل بقاع العالم.

ولدت قصة حب نيللي سوترو، صاحبة الـ30 عامًا، ورايان لاسي، صاحب الـ35 عامًا، من جوف السوشيال ميديا، بعدما التقيا للمرة الأولى في بوسطن، إذ كانت تعيش الفتاة تعيش حياة متوترة مليئة بالأحداث.

ظلت نيللي تتحدث مع لاسي، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعا خططًا لملاقاة بعضهم البعض في بوسطن، لكن الوباء اللعين، اختبر صبرهم وقصة حبهما، بعدما أُصيب الحبيب بكورونا، ليقضي فترة داخل الحجر الصحي، بحسب «الجارديان» البريطانية.

من أمريكا لألمانيا

بمجرد رفع قيود السفر وشفاء لاسي من الفيروس، اتفقا الحبيبان على السفر، وخلال الرحلة صاحبتهم النكات حول الزواج، إذ تقول نيللي: «لم يمض وقتا طويلا قبل أن تصبح نكتة زواجنا حقيقة، لم يكن هناك سفر من الولايات المتحدة إلى ألمانيا في ذلك الوقت، ولم يكن هناك خيارًا آخر غير البقاء معًا، يبدو الأمر جنونيًا، لكن لم أشعر بأنه شيء مجنون».

كواليس الزواج

تحولت تلك النكات لحقيقة في غضون ثوانِ معدودة، إذ اتفقا على الزواج وقد خدمتهما الظروف في ذلك الوقت، بحسب لاسي: « كل شيء معلق حتى نتمكن من جمع عائلاتنا معًا مرة أخرى بأمان، عندما تزوجنا صُدم والدي، لكنهما كانا يدعماني، لقد التقوا بها لفترة وجيزة في بوسطن، واصطحبنا أخي من المطار، الآن تريد أمي التحدث إلى نيللي طوال الوقت وإرسال هداياها».