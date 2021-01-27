منها التدخين.. 6 عادات خاطئة نفعلها يوميا تسبب اسمرار الإبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهور البقع الداكنة تحت الإبط، من الأمور التي تسبب الازعاج وعدم الراحة للكثير من النساء، لما يسببه من مظهرا غير لائق، وذلك بسبب العادات الخاطئة التي يوميا دون وعي منا.

لذا نقدم لكم أهم العادات الخاطئة التي نفعلها وتؤدي إلى اسمرار الإبط، وفق ما ذكر موقع "beaucrest".

- التخلص من الشعر الزائد بطريقة خاطئة

من الطرق التقليدية عدم إزالة الشعر من الجذور، لذا تتسبب في ظهور بقعة داكنة، كما تتسبب الحلاقة في تهيج الجلد بسبب استخدام الأدوات الحادة، وهذا بدوره يجعلك تشعر بالحكة ويترك بشرتك داكنة.

لذلك يجب إزالة الشعر بجهاز الشمع، حيث إنه يزيل الشعر من الجذور.

- مزيل العرق

يمكن استخدام مزيل العرق يوميا أن يتسبب في تهيج الجلد، لأنه يحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى تغير لون الإبط إلى البشرة الداكنة، ومن الأفضل عند ظهور هذه الحالة استبدال مزيل العرق على الفور وتجنب وضعه.

- ارتداء الملابس الضيقة

من الخطأ ارتداء ملابس ضيقة حول المناطق الحساسة من الجسم، حيث تساعد على احتكاك منطقة الإبط مع الجسم، فتصبح البشرة حمراء وربما تؤدي إلى التهاب الجلد أيضًا، وبالتالي يؤدي ذلك لتكوين صبغات تغير لون الجلد وتسبب اسمراره.

- التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين يوميا إلى الإصابة بحالة طبية تسمى داء الميلانين للمدخنين، لأن قد يسبب التدخين الإفراط في التصبغ، ما يجعل جسمك يبدأ في إفراز الميلانين الزائد، وبالتالي تغير لون الإبط.

لذا يُنصح بالتوقف عن هذه العادة الخاطئة، التي تحفز من الافراز الزائد للميلانين.

- منتجات الاستحمام الضارة

استعمال منتجات الاستحمام الضارة على البشرة، مثل الصابون المعطر والصابون المضاد للبكتيريا، الذي يؤدي إلى جفاف وتهيج البشرة، نظرا لأن تركيبته تحتوي على مواد كيميائية قوية، ما يؤدي إلى انسداد المسامات، وبالتالي يترك بقعة داكنة اللون تسبب اسمرار الإبط.

- إهمال تقشير الجلد

من العادات الخاطئة التي تسبب اللون الداكن للإبط، لأن عندما تتجمع خلايا الجلد الميتة، فإنها تزيد من عملية التصبغ.

وتعد منطقة الإبط حساسة جدا، لذا ينصح بضرورة التقشير المنتظم لإزالة خلايا الجلد الميتة من الجسم، ما يؤدي إلى تفتيح مظهر الجلد.