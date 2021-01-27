أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر كثرة الدهون والسكريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.ط

تناول الكثير من السكريات والدهون

عادة لا ينتبه إليها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تناول الكثير من السكريات والدهون يضعف المناعة ويجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات.

كيف نحمي أنفسنا؟

قلل تناول السكريات والدهون