كورونا اليوم: الإصابات تتخطى 100 مليون.. وتحذير من المرحلة القاتمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الإصابات تتخطى 100 مليون

في رقم صادم، تخطّى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 100 مليون إصابة، منذ ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين في نهاية عام 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء استناداً إلى بيانات وطنية رسمية.

ووفقاً للتعداد الذي أجرته وكالة فرانس برس، فقد تصدّرت قائمة الإصابات منطقة أوروبا (تضمّ دول القارة ومناطقها الـ52 بما في ذلك روسيا وتركيا) بتسجيلها 32,449,888 إصابة من بينها 710,599 وفاة، وفق ما ذكر موقع "العربية".

صعوبة تحمل الإنفلونزا و"كوفيد-19" مع التقدم بالعمر

اكتشف العلماء الأستراليون سبب تعرض كبار السن بصورة خاصة للإصابة بمسببات أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الرئة الفيروسي، بما فيها فيروس SARS-CoV-2.

وتشير مجلة Clinical & Translational Immunology، إلى أنه من المعروف أن كبار السن معرضون للإصابة بالفيروسات، وغالبا ما تؤدي إصابتهم بالتهابات الرئة إلى مضاعفات وعواقب وخيمة.

ويفترض العلماء إن هذا مرتبط بانخفاض وظائف منظومة المناعة مع التقدم بالعمر. ولكن لم يعرف سبب انخفاض هذه الوظائف ضد مسببات أمراض الرئة في المقام الأول، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

"الصحة العالمية" تتحدث عن اقتراب "المرحلة القاتمة"

صرح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بأن العالم يقترب من المرحلة القاتمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنظري أن القدرات الإقليمية تستنفد لأقصى حد، خاصة مع مرور الإقليم بـ 9 أزمات إنسانية واسعة النطاق، منها على سبيل المثال انفجار مرفأ بيروت وسيول السودان.

وتابع المنظري: "عام 2020 أتاح لنا فرصا لإحداث تحول في أسلوب عملنا، وزيادة عدد المختبرات لإجراء تحاليل PCR لكورونا من 20 مختبرا إلى أكثر من 450 مختبرا بنهاية العام وهذا إنجاز رائع، كما تعززت قدرات وحدات الرعاية الحرجة وممارسات مكافحة العدوى للوقاية والمكافحة على الصعيد الوطني وغير الوطني"، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك".