موديلات عبايات شبابية من البلوجر حصّة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 04:36 مساءً - تعتمد البلوجر السعودية حصّة في مظهرها اليومي على الأساليب الخليجية في الأزياء، فهي من الفتيات اللواتي لا يتخلينَ عن العبايات التي تُعتبر الزي الرسمي النسائي في السعودية. ولأنها تُلهم الكثيرات من النساء العربيات بأفكار مختلفة لموديلات عصرية بالعبايات، فقد استوحينا لكُنَّ منها عدة عبايات أنيقة، فاخترنَ منها ما يناسبكنَّ.



عبايات خليجية للشتاء من البلوجر حصّة

عباية البشت



في منتصف شهر الشتاء الحالي نلاحظ نزول درجات الحرارة بشكل مستمر ومفاجئ، لذا احرصي -عزيزتي- على أن تكون عبايتك في هذه الفترة مخصصة للشتاء بقماشها الشتوي الدافئ وبمظهرها المميز المناسب للأجواء الحالية، ومن وحي البلوجر السعودية حصّة يمكننا أن نقدم لكِ عدة أفكار؛ حيث تأنقت بعباية بنية مطبعة بدرجات اللون البني مع حجاب باللون الأبيض، ولجأت للمكياج الناعم المعتمد على طلاء الشفاه الداكن لخيار بسيط وأنيق، وأطلت في الخيار الثاني بعباية البشت الأزرق المصممة بقبعة شتوية وتطريز أحمر تراثي على قماش بني في المنتصف، ولجأت للمكياج الزهري لتكمل مظهرها.

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عباية الفروة



وفي إطلالة أخرى ظهرت بعباية "الفروة" البنية المصممة بفرو بني من الداخل، وطُرزت بخيوط زرقاء وبرتقالية وبيضاء في الأطراف إلى جانب القماش الأبيض في الأسفل، ولهذه الإطلالة اعتمدت على الأزياء الكاجوال باللون البني مع أقراط من اللؤلؤ.

عباية شتوية بلون داكن

وفي الإطلالة الرابعة ارتدَتْ عباية كحلية مصممة بقماش مخطط بعدة درجات من الأزرق في الجزء الأمامي، وأكملت مظهرها بحقيبة زرقاء وحذاء رياضي أبيض، وتزينت في الإطلالة الأخيرة بعباية بنية مصممة بأساليب البشت السعودي المطرز بالأبيض والبرتقالي في المنتصف، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض مزين بخطوط بنية في الأطراف.

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تصميمات العبايات الداكنة لمظهر أكثر نحالة

عباية شتوية بلون داكن من حصة



تحرص الكثيرات من النساء على اعتماد العبايات السوداء المطرزة أو العبايات المصممة بألوان داكنة؛ كونها أكثر احتشامًا وفخامة، بالإضافة إلى كونها تخفي تفاصيل الجسم وعيوبه، وتظهرك بإطلالة أكثر نحالة وأناقة، لذا اختارت حصّة عباية زيتية بتصميم ناعم ذي قماش مميز، وأكملتها بحقيبة من الجلد الرمادي وحجاب زهري.

عباية من حصة

فيما نسقت في إطلالة أخرى عباية مصممة بعدة أقمشة مدموجة بأسلوب طولي بدرجات الرمادي والأسود والأبيض، مع حجاب رمادي وحذاء أبيض شبيه بالحذاء التقليدي السعودي للرجال.

عباية سوداء من حصة

وفي الإطلالة الثالثة تألقت بعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء نحيلة في الأطراف لأناقة فاخرة ويومية، وفي إطلالة أخرى بسيطة تجملت بعباية مصممة بدرجة داكنة من الكحلي المطرز بمربعات لامعة بأسلوب أنيق ومميز.

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موديلات العبايات الناعمة من حصّة

البلوجر حصة بعباية مريحة للمشاوير اليومية



لمظهر يومي بالعباية، اعتمدت حصّة عدة تصميمات أنيقة؛ منها: عباية مصممة بقماش بليسيه رمادي مزين بالفرو في الأطراف، مع فستان وحجاب باللون الرمادي، وأكملت مظهرها بحقيبة مصممة بألوان حيادية من علامة ديور.

عباية يومية من حصة

كما أطلت بعباية رمادية مصممة بقماش أسود ناعم في الأطراف، وأكملتها بإكسسوارات اللون الأسود والرمادي لمظهر أنيق ومختار بعناية.

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