للرجل الكلاسيكي.. بدلات بألوان حيادية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 04:36 مساءً - كونك رجلاً كلاسيكياً يحب الشكل التقليدي للبدلات ويكره التفاصيل الكثيرة، أو التقليعات الجديدة، لا يعني أنه عليك أن تكون حبيسًا للبدلة السوداء التقليدية فقط، تعرف معنا على بدلات بألوان حيادية، يمكنك ارتداؤها دون تغيير ذوقك في الثياب.

خامات الأسود:

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لكل خامة قماشة درجة معينة من اللون الأسود، بعضها شديد السواد ومعتم، والآخر يعكس الضوء فيعطي ظلًا رماديًا أو فضيًا، وبمزج خامتين من القماش الأسود معًا في بدلتك، يمكنك الحصول على تباين لوني بدون التخلي عن اللون المريح والمضمون للبدلات الرسمية، كقيمة مضافة لذوقك في الثياب.

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البدلات السوداء المترّبة:



اللون الأسود القاتم السادة هو الشكل التقليدي للبدلة، ولكن التفاصيل الصغيرة كالخيوط الرصاصية والبيضاء، والتي تعطي شكلًا أقل عمقًا ورتابة من اللون الأسود المعتاد، تستطيع أن تكون هذه البدلة بوابتك للخروج من الشكل الروتيني للبدلة السوداء، ولكن بألوان حيادية وليست شديدة البعد.



الصديري الملون:

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طريقة أخرى غير مباشرة، ومحافظة، لإدخال الألوان في أسلوب تنسيق ملابسك، دون الاضطرار لتغيير دولابك بالكامل، أو اعتماد ألوان تراها فاتحة، هي استعمال الصديري الفاتح المستقل، أو المستخرج من بدلة أخرى مركونة بسبب لونها في دولابك، وهذه الطريقة تبقي وقار البدلة السوداء، ولكن مع لمسة لافتة للنظر.

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البدلة الكحلية:

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واحدة من أقرب الألوان للون الأسود، ورغم ذلك فهي من البدلات التي تعطي لفتة مميزة لإطلالتك، خاصة عندما تجمع الحزام والحذاء العسلي، كأشهر الأطقم التي تفشل في إضاءتك أبدًا، وتعتبر من الألوان الحيادية التي تناسب أي مناسبة تريد أن تحضرها.



البدلات بألوان حيادية فاتحة:

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بدءًا من البني حتى الدرجات الفاتحة من العسلي، ثم اللون الرمادي الداكن للفاتح، كلها مجموعات من الألوان الحيادية السادة التي تليق بجميع المناسبات، دون أن تكسر القاعدة في اجتماع رسمي أو ظهور إعلامي، وتعتمدها حتى الوزراء والسفراء، بدرجاتها الأكثر دكانة، أما أفتحها فتعتبر صيحات شبابية جديدة مناسبة لسن العشرينات وما قبله.

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