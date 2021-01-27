تعلمي استخدام الماسكرا بالشكل الصحيح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 04:36 مساءً - من المؤكد أن الماسكرا تعمل على تغيير مظهر المرأة بالكامل، حيث تجعل الرموش أكثر طولاً وكثافة، والعين أكبر حجماً وأكثر اتساعاً، إذ ليس بالإمكان أن يكتمل المكياج من دون تمرير ضربات عدة من الماسكرا على الرموش. إلا أن لكل مستحضر جمال سلبياته وإيجابياته، لذلك إذا كنت تستخدمين الماسكرا بشكل خاطئ، توقفي عن ذلك فوراً، لأسباب عدة نرصدها لك في هذا المقال.



تعمل على جفاف الرموش

تعمل على جفاف الرموش



تحتوي الماسكرا على بعض المواد التي تعمل على جفاف رموشك، مما يزيد من تساقطها. ويحدث هذا غالباً مع الماسكرا المقاومة للماء. لذلك، إن كنت تستخدمين الماسكرا، خصوصاً تلك المقاومة للماء، بشكل يومي، فمن الأفضل تجنب ذلك، واستخدامها عند الحاجة فقط أي في المناسبات.

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تؤدي الى الشيخوخة البشرة المبكرة

تؤدي الى الشيخوخة المبكرة للبشرة



إزالة الماسكرا عن الرموش ليست بالأمر السهل، كونها تتمتع بقدرة قوية جداً على الإمساك بالرموش والثبات عليها. لذلك، تستمر جزيئات الماسكرا ملتصقة بالرموش رغم تنظيف العيون، فتجعلك تفركين عينيك لإزالتها، وهذا الأمر يؤدي على المدى الطويل، الى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة في محيط العين، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. لهذا استخدمي مزيل مكياج خاص بالعيون.

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تجعل الرموش ضعيفة

تجعل الرموش ضعيفة



يؤدي استخدام الماسكرا بشكل خاطئ الى إضعاف رموشك وفقدانها لصحتها وجمالها، ويسبب على المدى الطويل تكسر الرموش وتلفها وسقوطها. لهذا اختاريها بتركيبة مغذية .

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تسبب ألتهاب العين

تسبب ألتهاب العين



إذا كنت تتجاهلين تاريخ انتهاء الماسكرا الخاصة بك، فأنت تلحقين ضرراً كبيراً برموشك وعينيك على حد سواء. إذ يؤدي استخدام الماسكرا بعد انتهاء صلاحيتها الى الإضرار بالرموش والتسبب بإصابة العين بالالتهابات. وإجمالاً، من الأفضل ألا تستخدمي الماسكرا لأكثر من ثلاثة أشهر.

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نصائح



أثناء شرائك للماسكرا، تأكدي من اختيار منتج عالي الجودة ويكون لطيفاً على رموشك لكي لا يسبب الأذى والتكسر لرموشك. وتجنبي بشكل خاص، شراء الماسكرا التي تحتوي على البارابين ومسحوق الألومنيوم، فهي مكونات تلحق ضرراً كبيراً برموشك.





أفضل خيارات الماسكرا





Dior Diorshow Iconic Mascara

Dior Diorshow Iconic Mascara



إنها أحد أفضل أنواع الماسكرا التي صدرت عن علامة ديور Dior، ومعها لن تحتاجي إطلاقاً الى الرموش الاصطناعية أو وصلات الرموش، فهي توفر لك حجماً أكبر لرموشك وكثافة رائعة، من دون أن تتكتل أو تتلطخ.





Lancôme Monsieur Big Mascara

Lancôme Monsieur Big Mascara



تعد هذه الماسكرا من لانكوم Lancôme أحد أنواع الماسكرا المفضلة لدى النجمات وخبراء المكياج على حد سواء، نظراً الى قدرتها الكبيرة على منح الرموش حجماً وكثافة مثاليين، من خلال عدد قليل من الطبقات، إذ تغلف الرموش بتأثير رائع يدوم لمدة 24 ساعة.

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