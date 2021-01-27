صيحات‌ ‌جمالية‌ ‌ناعمة‌ ‌للشابات‌ ‌من‌ ‌دانييلا‌ ‌رحمة‌ ‌ ‌

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 04:36 مساءً - ‌دانييلا‌ ‌رحمة،‌ ‌ملكة‌ ‌جمال‌ ‌لبنان‌ ‌للمغتربين‌ ‌2010‌،‌ ‌ومقدمة‌ ‌برامج‌ ‌وممثلة‌ ‌ لبنانية،‌ ‌استطاعت‌ ‌بجمالها‌ ‌اللافت‌ ‌والاستثنائي‌ ‌سحر‌ ‌معجبيها‌ ‌بأحدث‌ ‌ إطلالاتها‌ ‌الجمالية،‌ ‌وذلك‌ ‌من‌ ‌خلال‌ ‌تطبيق‌ ‌رسمات‌ ‌مكياج‌ ‌قوية‌ ‌أو‌ ‌ناعمة‌ ‌وفقًا‌ ‌للمناسبة‌ ‌التي‌ ‌تطل‌ ‌من‌ ‌خلالها؛‌ ‌إذ‌ ‌تحرص‌ ‌على‌ ‌مواكبة‌ ‌صيحات‌ ‌الموضة‌ ‌التي‌ ‌تناسبها‌ ‌من‌ ‌حيث‌ ‌تسريحات‌ ‌الشعر‌ ‌وأساليب‌ ‌المكياج،‌ ‌ومن‌ ‌وحيها‌ ‌نرصد‌ ‌لكُنَّ‌ ‌اليوم‌ ‌أبرز‌ ‌خياراتها‌ ‌الجمالية،‌ ‌فطَبِّقْنَها‌ ‌لمظهر‌ ‌أكثر‌ ‌تألقًا.‌ ‌ ‌



صيحات‌ ‌جمالية‌ ‌يومية‌ ‌من‌ ‌دانييلا‌ ‌رحمة‌ ‌ ‌

‌دانييلا‌ ‌رحمة‌ ‌ ‌



حرصت‌ ‌دانييلا‌ ‌رحمة‌ ‌على‌ ‌الظهور‌ ‌بإطلالات‌ ‌ناعمة‌ ‌وطبيعية‌ ‌مناسبة‌ للمشاوير‌ ‌اليومية‌ ‌عبر‌ ‌صورها‌ ‌على‌ ‌مواقع‌ ‌التواصل‌ ‌الاجتماعي،‌ ‌ومن‌ ‌أبرز‌ ‌صورها‌ ‌على‌ ‌إنستجرام‌ ‌رصدنا‌ ‌لكُنَّ‌ ‌عدة‌ ‌أفكار؛‌ ‌حيث‌ ‌لجأت‌ ‌في‌ ‌الإطلالة‌ ‌الاولى‌ ‌لتسريحة‌ ‌الويفي‌ ‌للشعر‌ ‌القصير‌ ‌مع‌ ‌مكياج‌ ‌مرتكز‌ ‌على‌ ‌درجات‌ ‌اللون‌ ‌الزهري،‌ ‌وأبرزت‌ ‌عينيها‌ ‌بعدسات‌ ‌فاتحة‌ ‌لخيار‌ ‌ناعم،‌ ‌وفي‌ ‌الإطلالة‌ ‌الثانية‌ ‌اعتمدت‌ ‌تسريحة‌ ‌الكعكة‌ ‌المرفوعة‌ ‌بأسلوب‌ ‌عفوي‌ ‌مع‌ ‌الخصلات‌ ‌المنسدلة‌.

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