آخر رسالة من ياسر فرج لزوجته قبل وفاتها بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد معركة قصيرة مع فيروس كورونا، توفيت زوجة الفنان ياسر فرج، متأثرة بإصابتها بالفيروس اللعين، بحسب ما أعلن الفنان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكان «ياسر» بعث رسالة رومانسية لزوجته قبل وفاتها بأيام قليلة، عبر من خلالها عن آلامه وحزنه عن مكوثها بغرفة العناية المركزة.

ونشر فرج، صورة لغرفة العناية معلقًا عليها: «طول عمري وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد.. والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي».

وتابع «ياسر» في رسالته: «النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة.. عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة.. ومفيش حاجة كبيرة على ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير».

صلاة الجنازة على زوجة ياسر فرج

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الفقيدة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، قبل دفنها بمقابر الأسرة، ولم يكشف ياسر فرج عن تفاصيل استقباله العزاء من عدمه.

وفي الأيام الماضية أصيبت ميادة زوجة الفنان ياسر فرج بفيروس كورونا، وتم حجزها بالعناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بعد تدهور حالتها الصحية.