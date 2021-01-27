معلومات عن طبيبة المحلة صاحبة الـ40 فيديو إباحي: الزوج لقى الفلاشة في المرتبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة صادمة جديدة مضمونها الخيانة، كشفها الزوج، حين عثر على فلاشة تحتوي على قرابة 40 فيديو إباحي، كانت بطلتهم زوجته في أحضان آخرين، ليتلقى الرجل على غفلة ضربة قاسية، لم تكن في حسبانه.

وفي محضر حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، حرر الزوج بلاغا ضد زوجته يتهمها بالزنا، مقدمًا فلاشة تحتوي على 40 فيديو إباحي لها مع أشخاص آخرين.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن الزوجة المتهمة بالزنا:

- تدعى إيناس، وعمرها 32 عامًا.

- تعمل طبيبة بيطرية في المحلة.

- متزوجة منذ 3 سنوات، وكانت على خلاف دائم مع زوجها، ما أدى إلى تركها مسكن الزوجية وذهابها إلى أسرتها.

- في الفترة الأخيرة أقامت مع أسرتها في منطقة سكة طنطا ثاني المحلة.

- حاول الزوج مصالحتها والذهاب إلى منزل أسرتها، حتى تعود العلاقة بينهما من جديد.

- رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات زوجية، وبعدما قرر أن يسلمها قائمة المنقولات، عثر على الفلاشة التي تحتوي على الفيديوهات الإباحية، في المرتبة.

- اتهامها الزوج بالزنا ونفى نسب الطفل له، مطالبًا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA، للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.

طبيبة بيطرية متهمة بالزنا

يذكر أن مصادر أمنية، كشفت أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من أحد الأشخاص، يتهم زوجته، طبيبة بيطرية، بالزنا، وقدم فلاشة محملًا عليها 40 فيديو إباحي، لها مع أشخاص آخرين.

وأضاف المصدر، أنه تم تحرير المحضر رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، وأن الزوجة تدعى «إيناس أ.» 32 سنة، طبيبة بيطرية، مضيفا أن أجهزة الأمن تحفظت على الفلاشة، تمهيدًا لإرسالها إلى النيابة العامة، ضمن أحراز القضية، مؤكدا أن أجهزة الأمن تواصل البحث على المتهمة تمهيدًا لضبطها.