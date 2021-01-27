مش كورونا بس.. أمراض معدية تنتقل خلال تجربة مستحضرات التجميل

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وضعت وزارة الصحة مجموعة من التحذيرات والإرشادات المهمة، للوقاية من انتقال العدوى داخل المولات، في إطار الحرص على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

الابتعاد عن تجربة أدوات التجميل

حثت الوزارة السيدات، على عدم تجربة مستحضرات التجميل، واستخدام كارت الصرف الآلي، خلال التسوق داخل المولات، فضلا عن الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتطهير دورات المياه قبل استخدامها، مشددة على ضرورة اصطحاب الأطفال وكبار السن في المولات، مشددة على استخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية وعدم لمس الأسطح.

أمراض تنتقل خلال تجربة أدوات التجميل

كشفت الدكتورة وفاء علم الدين، خلال حديثها لـ«هن»، الأمراض التي يمكن انتقالها بسهولة بين السيدات داخل المولات، في حال تجربة أدوات التجميل المختلفة من امرأة لأخرى، ووضعها على الجلد أو البشرة، ومنها:

- بعض أنواع البكتيريا الجلدية الخطيرة.

- الجرب.

- بعض أنواع الطفيليات والفطريات الضارة.

- الإصابة بالالتهابات والقرح الجلدية.

- الإصابة بالطفح الجلدي.

الصحة تحث المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وحثت وزارة الصحة والسكان، المواطنين على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الدولة تعمل علي توفير لقاحات الفيروس من جهات مختلفة.

وأوضحت الصحة، أنه في حين تناول المواطنين للقاح عقب الأطقم الطبية، لا بد أيضا من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، لأن اللقاح ليس الحل السحري للوقاية من الفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أن المنحنى الوبائي للفيروس يشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا في أعداد مصابي فيروس كورونا، بسبب حرص المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، وطريقة المناورة التي تم التعامل بها مع الفيروس، فضلا عن مساهمة مؤسسات الدولة المختلفة في انخفاض أعداد الموظفين وتطبيق التناوب.