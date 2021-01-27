علماء يكشفون مادة تخفض خطر الموت بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - اتضح لعلماء أمريكيين أن الأشخاص الذين لديهم مستوى مؤشر أحماض أوميجا-3 الدهنية مرتفع في جسمهم، هم أقل عرضة للموت بسبب "كوفيد-19"، مقارنة بالآخرين، وفق ماذكره موقع"روسيا اليوم".

وتفيد مجلة rostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids، بأنه في الآونة الأخيرة، يقترح العديد من العلماء تناول أحماض أوميجا-3 الدهنية لأنها تؤثر إيجابيا في المرضى المصابين بـ "كوفيد-19". ولكن لا توجد دراسة منشورة تدعم هذه الفرضية.

وقد نشر باحثون من معهد الأحماض الدهنية (FARI) ومركز سيدارز-سيناي الطبي في كاليفورنيا أول دليل يثبت أن ارتفاع مستوى أوميغا-3 في الدم يخفض خطر الموت بسبب "كوفيد-19".

وحلل الباحثون مؤشر أوميجا-3 (O3I - المستوى الإجمالي للأحماض الدهنية EPA و DHA في أغشية خلايا الدم الحمراء) في اختبارات الدم المأخوذة من مائة مريض مصاب بـ COVID-19 أثناء العلاج في المستشفى. مات أربعة عشر منهم.

ووفقا لنتائج معالجة البيانات باستخدام برنامج OmegaQuant Analytics، تم تقسيم المرضى إلى أربع مجموعات على أساس المؤشر O3I، وظهر أن 13 وفاة من مجموع 14 في المجموعة التي فيها المؤشر منخفض جدا كانت أقل من 5.7%. وبينت نتائج تحليل الانحدار المعدل على أساس العمر والجنس، أن احتمال وفاة أفراد هذه المجموعة، أعلى بأربعة أضعاف من الذين لديهم هذا المؤشر مرتفع..

ويقول الدكتور آراش أشير، من مركز سيدارز سيناي في لوس أنجلوس، "مع أن هذه الدراسة لا تفي بالمتطلبات القياسية ذات الأهمية الإحصائية، إلا أنها إلى جانب الأدلة العديدة لتأثير الأحماض الدهنية المضاد للالتهابات، تشير إلى أن الأحماض الدهنية، يمكن أن تقلل من المخاطر السلبية لمرض "كوفيد-19". وبالطبع لتأكيد هذه النتائج الأولية من الضروري إجراء دراسات أوسع".

ووفقا للباحثين، يمكن اعتبار انخفاض مستوى أوميجا-3 في الدم مؤشرا على ارتفاع خطر الوفاة بـ "كوفيد-19"، في حين ارتفاع مؤشر O3I، هو حماية من المسار الشديد للمرض وعاصفة السيتوكين.

ويوضح الباحثون، هذا الأمر بأن أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة مثل EPA و DHA ، الموجودة في زيت السمك، هي ذات نشاط بيولوجي قوي وتأثيرات مضادة للالتهابات وتقلل من الاستجابة الالتهابية المفرطة - لأن عاصفة السيتوكين هي واحدة من الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب "كوفيد-19".