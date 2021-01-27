الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الحليب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اللبن من المشروبات التي لا غنى عنها، لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة، مثل الكالسيوم والبروتين الضروريان لبناء عضلات الجسم، فضلا عن أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة.

والعديد من الأشخاص يفضلون تناوله بصفة يومية، لأنه غني بالعناصر الغذائية ولأهميته في بناء الجسم، لكن على الجانب الآخر، الإفراط في شُربه يتسبب في العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الحليب، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك من خلال مواقع "hindustantimes" و"eatthis" و"healthline".

وتختلف كمية الحليب التي يحتاجها الجسم باختلاف المرحلة العمرية للشخص، إذ يحتاج الأطفال الصغار من سن 2 - 3 سنوات كوبين يوميا، لتقوية عضلات وأنسجة الجسم، ومن سن 10 - 18 عامًا، كوب واحد.

أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19- 64 عامًا يمكنهم تناول 4 أكواب من الحليب يوميا، وفقا وزارة الزراعة الأمريكية RDA.

وتحتاج النساء الحوامل إلى تناول 4 أكواب، لسد احتياجات جسمها والجنين من الكالسيوم ونموه بشكل صحي.

فوائد الحليب:

- يحتوي حمض اللينوليك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في التقليل من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

-كونه غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة مثل فيتامين E وبيتا كاروتين، الضروريان في تقليل الالتهاب ومحاربة الإجهاد التأكسدي.

- مصدر جيد للبروتين، إذ إنه يساهم في تقوية وبناء العضلات وتعزيز قدرة الجهاز المناعي للجسم.

- نظرا لاحتوائه على الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين وفيتامين K2، تساهم هذه العناصر في الحفاظ على صحة العظام قوية، وبالتالي الوقاية من هشاشة العظام.

- يساعد على إنقاص الوزن، بسبب محتواه العالي من البروتين على يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وأشارت أيضا العديد من الدراسات إلى أن تناول الحليب يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة.

- يعد مصدر غني للبوتاسيوم، لذا فإن لديه القدرة على تقليل ضغط الدم، والحفاظ على الأوعية الدموية.

أضرار الإفراط في تناوله:

- غني بالأحماض الطبيعية التي يمكن أن تتسبب في تراكم رواسب الكالسيوم، وبالتالي قد تسبب التهاب المفاصل والالتهابات طويلة الأمد.

- يؤدي إلى الإصابة بالتهابات البشرة، ما يساعد على زيادة خطر ظهور حب الشباب والبقع.

- بسبب اللاكتوز الموجود في اللبن يصعُب هضمه، وبالتالي قد يجعلك تشعر بالانتفاخ، والتهاب في الأمعاء، أو الإمساك أو الإسهال، والقولون العصبي طويل المدى.

- قد يساهم في التهاب الأمعاء، حيث إن الكازين الموجود في الحليب يؤثر بالسلب على بطانة الأمعاء، ما يتسبب في التعب المزمن طوال اليوم.

- من المعروف أن الكالسيوم الموجود في الحليب يساعد في تقوية عظامك، لكن الإكثار من تناوله يؤدي إلى جعل العظام هشة، حيث وجدت دراسة نُشرت في The Journal of Nutrition في عام 2015 أن تناول الألبان يساهم في زيادة خطر الإصابة بكسور العظام لدي النساء.

- الإكثار من تناول الحليب مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان لدى النساء.