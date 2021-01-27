لإنقاص الوزن.. هذه هي الطريقة التي يجب أن تشرب بها الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فقد سمعنا جميعًا عن فوائد شرب الشاي الأسود والأخضر وجميع أنواع شاي الأعشاب.

بالكاد يجد شاي الحليب الأصلي مكانًا في قائمة الشاي الصحي لفقدان الوزن، والسبب أنه يحتوي على الحليب.

لقد تم تصنيف الحليب، كما نعلم جميعًا، على أنه مادة تسمين، هذا هو السبب في أن منتج الألبان المتواضع والصحي يتم تجنبه في الغالب من النظام الغذائي عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات.

ولكن هناك طريقة بسيطة لجعل شاي الحليب المعتاد صحيًا وسهلًا لفقدان الوزن، سنخبرك في هذا التقرير بكيفية صنع الشاي عند محاولة إنقاص الوزن، وفقا لموقع timesofindia.

كيف تصنعه

مكونات:

1 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

1/2 ملعقة صغيرة أوراق شاي.

1/2 ملعقة زنجبيل.

1/2 معلقة من القرفة

2-3 ملاعق صغيرة حليب

التعليمات: خذ مقلاة وأضف كوبين من الماء فيها، أضف 1/2 ملعقة من الزنجبيل المبشور و1/2 ملعقة من القرفة واتركه يغلي لمدة 1-2 دقيقة، ثم نضيف أوراق الشاي والحليب ونتركه حتى يغلي، صفي الشاي في الكوب وأضيفي 1/2 ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو، الآن الشاي الخاص بك لتخفيف الوزن جاهز للتقديم.

كيف يكون هذا الشاي أفضل من الشاي العادي؟

يحتوي شاي الحليب العادي المُعد في معظم المنازل على الكثير من الحليب ومياه أقل، وهو ما قد لا يكون خيارًا مثاليًا للمشروبات عندما تكون ساعيا لفقدان الوزن إلى جانب ذلك، فهي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب ارتفاع نسبة السكر.

يحتوي هذا الشاي الخاص لفقدان الوزن على كمية أقل من الحليب وبدلاً من السكر، كما أنه يحتوي على توابل مختلفة معروفة بفوائدها الطبية المحتملة.

الفوائد الصحية لهذا الشاي

يمكنك تناول هذا الشاي مرة أو مرتين في اليوم، فقط تجنب شربه على معدة فارغة وقريبًا من وقت وجبتك، كل من الزنجبيل والقرفة لديها القدرة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، هذا يمكن أن يسرع عملية فقدان الوزن ويمكن أن يساعد في حرق الدهون.

مسحوق الكاكاو غني بالمغذيات النباتية ولكنه منخفض الدهون والسكر، تشير الدراسات إلى أن الكاكاو يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي وتعزيز الشعور بالامتلاء، حتى الحليب من المعروف أنه يحد من جوعك، هذا مفيد لجميع الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو محاولة الحفاظ على وزن صحي.