برنامج سكر بنات:خلطة تقشير اليدين السحرية لبشرة كالأطفال  

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 يناير 2021 02:41 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر:خلطة سحريّة لتقشير بشرة اليدين والبقع الداكنة للحصول على بشرة بيضاء نضرة خالية من العيوب بوصفة طبيعية من مطبخك.

لتقشير اليدين :

خلطة تقشير اليدين

أنت بحاجة : حبة طماطم "بندورة" .

ملعقة من عصير الليمون .

مادة الجيلاتين .

طريقة التحضير:

طريقة التحضير

قومي ببرش البندورة للحصول على عصيرها الصافي من دون قطع سميكة. فالبندورة تعمل على محاربة التجاعيد وتغذية البشرة .

ضعي فوق العصير ملعقة من الحامض وهو بدوره يعمل على تبيض البقع الداكنة .

أضفي الجيلاتين على الخليط بمقدار ملعقتين وهو معروف بتقشير البشرة وتجديد مرونتها.

تطبيق الخلطة:

تقشير اليدين

بواسطة فرشاة ناعمة قومي بوضع الخليط على كامل اليدين من الأصابع باتجاه الأعلى .

اتركيها حتى تجف.

ستلاحظين ظهور طبقة قاسية يمكنك تقشيرها عن يديك وهي بدورها قامت بحبس المواد المغذية داخل بشرة يديك.

اقشري الطبقة السميكة عن اليدين وتمتّعي ببشرة ناعمة كالأطفال.

بشرة اليدين

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