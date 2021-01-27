زوجة أحمد الأحمر محرومة من تشجيعه في الملعب: «أهم حاجة يعمل اللي بيحبه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل اليوم، اللاعب أحمد الأحمر، نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، ونادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ37، بالتزامن مع خوض الفراعنة، مواجهة مهمة أمام المنتخب الدنماركي، في دور الثمانية فى كأس العالم لكرة اليد 2021.

علاقة اللاعب أحمد الأحمر وزوجته «سمر»

ربطت كابتن منتخب اليد، علاقة حب قوية بزوجته التي تدعى سمر عيسى، حسبما كشف الزوجان خلال استضافتهما في إحدى حلقات برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ تحدثت الزوجة عن تفاصيل علاقتهما قبل الزواج حتى إتمامه، وكذلك بعض التفاصيل الخاصة بحياتهما.

زوجة أحمد الأحمر: كنا صحاب لفترة طويلة

يرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز التصريحات التي جاء على لسان سمر عيسى، زوجة أحمد الأحمر.

- «كنا صحاب لفترة طويلة جدا وصلت لسنين، وبعدين قررنا الجواز في الآخر».

- «كنا في نادي واحد مشترك، وكنت أعرف والدته وأخته صحبتي، وكانت في صداقة بين العيلتين».

- «كنت بشجعه في المباريات، وهو كان بيشجعني في شغلي».

- «حبينا بعض 4 سنين ومعترفناش لبعض، وجيت عند مرحلة معينة وخدنا القرار».

- «مبعرفش أروح أشجعه في الملعب عشان الأولاد، لأنهم لسه سنهم صغير، بس بنتفرج عليه في التليفزيون».

- وبسؤالها عما كانت تفضل لعب زوجها للعب كرة القدم عن اليد، قالت زوجة اللاعب: «أهم حاجة يكون بيعمل الحاجة اللي بيحبها، لأنه طول ما بيعمل الحاجة اللي بيحبها هيعمل أقصى ما عنده».

معلومات عن اللاعب أحمد الأحمر

- من مواليد 27 يناير عام 1984.

- ظهرت موهبته وحبه للرياضة وكرة اليد منذ مرحلة الصغر، فبدأ اهتمامه بالرياضة في عامه السابع.

- استقر على لعب كرة اليد في سن التاسعة عشر.

- بدأ مشواره الرياضي رسميا في نادي الزمالك عام 2004، خلال مشاركته في بطولة كأس مصر، ومن ثم انضم لصفوفه بدوري كرة اليد في 2005.

- حصد العديد من البطولات والجوائز مع النادي خلال مسيرته، بخلاف احترافه في الخارج.