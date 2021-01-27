الإفتاء توضح حكم إزالة الشعر في المناطق الحساسة بالليزر (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

لاقت مراكز إزالة الشعر بالليزر رواجًا واسعًا بين الفتيات، حتى وردت كثير من الأسئلة المتعلقة بهذه الأمور إلى دار الإفتاء المصرية، لتجيب عليها خلال بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة عمل الليزر لإزالة الشعر في الأماكن التي ليس فيها عورة مغلظة، مثل الذراع أو الساقين أو الوجه، مشيرا إلى أنه يجوز للنساء اللائي لم يستطعن إزالة الشعر من بعض الأماكن الاستعانة بأخرى في إزالته، لذلك يجوز للمرأة أن تستعمل الليزر في هذه الأماكن، ويفضل أن تتولى هذه المسئولية طبيبة مسلمة.

وعن الحكم في إزالة الشعر بالليزر في المناطق الحساسة، أوضحت دار الإفتاء، أنه لا بأس من إزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى إذ كانت الإزالة فيها دائمة أي من خلال استعمال الوسائل الحديثة «الليزر»، لكن بشرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

واستشهدت دار الإفتاء بالآية القرآنية المتعلقة عن الزينة بضوابطها الشرعية: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».

واستندت دار الإفتاء أيضًا على حديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، قائلًا: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" وقوله عن الخصال التي ينبغي أن يأخذ الناس بها: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».