أحمد بسام زكي كلمة السر في الإيقاع بالطبيب المتحرش بالرجال: من الفضح للحبس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال شهر يوليو الماضي، فجر الفنان عباس أبو الحسن، مفاجأة مدوية، ظلت سنوات في طي الكتمان، مستغلا فضح الفتيات لجرائم المتحرشين، خصوصا قضية أحمد بسام زكي، الذي كانت جرائمه حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها الكشف عن مرتكبي «جريمة فيرمونت»، التي تناوب خلالها 6 شباب على اغتصاب فتاة بطريقة وحشية، داخل حفل الفندق الشهير.

رسالة واضحة وصلت للجميع من جريمتي الفيرمونت وأحمد بسام زكي، ملخصها «لن يفلت أحدا من العقاب»، وهنا قرر عباس أبو الحسن، أن الكشف عن طبيب أسنان شهير، يمارس جريمة التحرش بالرجال والشباب منذ 35 عاما، وكتب منشورا مطولا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للإيقاع بـالطبيب المتحرش.

فضح الطبيب المتحرش

كتب عباس أبو الحسن: «هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الازدواجية والصمت المخزي، عليه أن يصحى وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوى عندما يكون الأمر متعلقا بالتعرض لتحرش أو اعتداء جنسيا، وطالما بنتكلم على التحرش، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة دكتور أسنان مشهور، بس شهرته تتلخص على مدى تاريخه كله أكثر من 35 سنة بالتحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجالة في عيادته وفي الأماكن العامة».

تعرض الطبيب المتحرش للضرب والإهانة

كشف أبو الحسن، تعرض هذا الطبيب للضرب والإهانة، لكنه لم يتوقف عن أفعاله المشينة: «في معظم الوقائع تعرض فيها للضرب والإهانة ومسح البلاط به، والغريب أنه لا يعترض ويتلقى جزاءه بمنتهى الأريحية، ولا يرتدع ويدور على ضحية جديدة».

واستنكر الفنان تحرش الذكر بالذكر: «فلو أن الفتيات والنساء اللي بيتعرضوا للتحرش بيسكتوا خوفا من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع نميمي لا يرحم ويحاول إلقاء جزء من المسؤولية على الفتاة نفسها، فمبالك الأولاد والذكور اللي هيترعبوا ان اسمهم يزج به بتحرش ذكر آخر والتريقة عليه طبعًا والسخرية، وكمان التلسين والتلميح الرخيص نتاج ثقافة المجتمع الذكوري لأن ده اللي إحنا فالحين فيه، فبيكتفوا بأنهم يدوله اللي فيه النصيب وأنهم يفضحوه في قعدات خاصة وهو بيعتمد على هذا الخوف».

وأضاف أبو الحسن، مبررا سبب كلامه: «طب أنا ليه متأكد من كده وليه بقول ده دلوقتي، لأني عاصرت وقائعه من عقود، لكني قابلت آخر كام شهر أربعة أصدقاء ومعارف عمل كده معاهم مؤخرا وكثيرون غيرهم، وأعرفهم شخصيا حصل لهم وقائع مماثلة مع هذا المعتدي الدنئ، والأخطر أن هذه الحشرة المريضة مستمر في نشاطه المستتر خلف عيادته وعامل إعلانات ويفط بمئات الآلاف عشان يجيب زبائن جدد».

وواصل: «القادرين والكبار هايعرفوا ياخدوا حقهم بإيديهم، لأنه عجوز ضئيل ومفهوش قلم أصلا، لكن هناك أهالي بحسن نية وبجهل تام عن حقيقته هايودوله أولادهم الذكور العيادة، وسيتعرض هؤلاء الأولاد والأطفال لصدمة نفسية مزلزلة ستترك آثارها المدمرة عليهم ربما العمر كله».

القبض على الطبيب المتحرش

بعد عدة أشهر ألقت قوات الأمن القبض على الطبيب الشهير المتهم بالتحرش «ب س». في عيادته بمنطقة الدقي، وقررت النيابة العامة، حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة تحرشه بعدد من الرجال المترددين على عيادته، وإجبارهم على ممارسة الشذوذ معه.

فيديوهات وشهادات ضد الطبيب المتحرش

قال المحامي الدكتور حسن أبو العنين، محامي ضحايا طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، إن النيابة استمعت إلى اقوال الضحايا لمدة ١٨ ساعة كاملة ومن المقرر أن تواجه الطبيب بصور وفيديهات وشهادات جميعها تفيد بتعرضه لرجال وصبيان بالتحرش الجنسي.